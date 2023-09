C’est un rêve de conversation, une rencontre de vie. Ils nous parlent de leur territoire, écoutons-les.

Voici mon territoire, dit le vent.

Il est beau, souple et doux. Je me glisse et caresse les sommets des arbres et les grandes feuilles de ‘ape. Je répands et pousse un peu plus loin les doux parfums et les bons souvenirs. Je fais mon logis des vallées et j’accompagne les cours d’eau. Je fais danser les cocotiers et chuter les cocos.

Je fais grossir les vagues contre lesquelles se renforcent les rames des sportifs. Je donne du son au récif et transforme sa litanie en concert. Je dresse les rouleaux sur lesquels excellent les surfeurs. Je gonfle les voiles des bateaux et permets les rencontres et les découvertes.

Je pousse les nuages et fais changer les couleurs du ciel. Je porte les oiseaux qui survolent les vallées et permets aux phaétons de s’élever encore.

Je fais décoller les avions qui unissent les îles.

Je fais chanter les coqs, à l’affût d’un brin d’air frais.

Par mon souffle de vie, je rafraîchis les chaudes journées et donne de la douceur à la vie, et la ceinture de feuillages des danseurs rappelle mon doux bruit dans les feuilles.

Est-ce mon souffle qui a encouragé les hommes à parler, à chanter et à jouer de la musique ?



Voici mon territoire, dit la lumière.

Par le soleil, la lune ou les étoiles, je le gâte d’une lumière changeante et bienveillante. Les couchers et levers de soleil attirent les regards émerveillés pour un instant de grâce.

Je rythme les jours et les nuits, permettant le repos et l’enthousiasme des hommes et des femmes. J’éclaire leurs fêtes et leurs joies. Au phare de la pointe Vénus, je donne un peu de lumière la nuit, pour guider les marins.

À l’apparition des Pléiades, une nouvelle saison d’abondance commence et par cette lumière nouvelle, je rassure ma terre. Je donne de l’éclat aux fleurs, oiseaux du paradis, roses de porcelaine et tiares, et les fleurs d’hibiscus s’ouvrent à mon apparition et se referment lorsque la nuit vient. Je fais croître et grandir encore les papayers, les falcatas et tous les arbres et les plantes, et je fais mûrir les fruits. Je donne de l’éclat aux costumes végétaux.

Je fais prospérer le milieu sous-marin, et le corail de toutes les formes.

Je donne sa transparence et ses reflets turquoise au lagon, et je le fais étinceler, rendant les vaguelettes pareilles à des pierres précieuses.

Je fais briller les perles, la nacre, les dents des sourires.

Je fais apparaître des motifs amusants pour décorer les paréos.

Je suis là pour tous et donne à chacun les bienfaits de mes rayons.

Est-ce pour m’imiter qu’a été confectionné le premier diadème en nacre ?



Voici mon territoire, disent l’homme et la femme.

Il est fait de terre, de ciel et de mer, et du vent et de la lumière qui leur donnent une vie intense et débordante ! Et c’est ainsi que bat le cœur du fenua !



Autrice : Isabelle