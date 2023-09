« Mon Fenua est mon corps »



Mon âme agitée s'émerveillait devant l’immensité de ma vue. Je ne sais pourquoi mes maux s’animaient ainsi mais la couleur de mes pensées laissait choir une unicité profonde. Mon corps s’est confondu dans le néant de la mer lorsque mon enfant intérieur s’est enfin révélé à moi.

L’aurore s’éveillait dans la cime des arbres tandis que mon corps enraciné dans ces terres me confiait ses secrets les plus profonds. J’ai brandi mes bras vers les cieux, faisant appel à mes ancêtres, tel un pakai brandissant ses branches dans le firmament à la conquête des rayons de Rā. Ma conscience progressivement s'est élevée au contact de cet astre levant tandis qu’au loin, les phaétons dansaient au rythme incessant du flot des vagues où s’épanouit désormais mon totem. Mon totem. Il résonne au loin dans cette grandeur infinie que le ciel m’offrait. À mes pieds, la pousse d’une fougère encore enroulée sur elle commençait à s’épanouir. D’un geste certain, ma main effleura sa tige et des vibrations aux tonalités gutturales éveillèrent ce plant encore enfant. Elle se déplia, s'ouvrit puis s’épanouit devant moi.

Du revers de la main, mes doigts se déplièrent pour saisir délicatement sa tige. Je l’ai ôté à la terre, brandi vers le ciel puis offert à la mer. D’une brise, des vagues se sont formées, enrobant de son corps salé l’offrande doucement apportée. Je l’ai regardé saisir de ses embruns ce corps végétal pour le donner à mes aïeux. D’une respiration, mon cœur s’est empli d’une force vitale, enlaçant d’une chaleur impalpable ce corps physique que je porte.

Je me suis laissé aller dans cette vibration monotone que ma gorge élevait par intuition. Ma vue s’est brouillée, mon corps s’est enlisé, puis mes membres se sont épanouis, mon esprit élevé. J’ai embrassé mon destin dans ce rituel qui, sans fin, me fait grandir corps et esprit. J’ai saisi l’opportunité de comprendre, d’écouter et d’entendre.

J’ai perdu un instant mes sens physiques et rationnels pour laisser place à mes ressentis et mon intuition. Enfin je me sentais moi-même, unis, dans cet ensemble, dans ce tout qui forme l’univers. Ça y est, j’ai ouvert les yeux. J’étais ce lien, ce lien étroit entre mon corps et les cieux. À travers moi, les esprits se connectent et me murmurent des messages. Des messages concis, de bienveillance, d’amour et de courage. Ils disent : « Cours, et ne te retourne pas. Contemple ton chemin mais poursuis ton avenir. » Ainsi est entré dans mon corps le mana, et j’ai compris les messages que nos ancêtres me dévoilaient. J’ai compris ce lien étroit entre l’homme et la nature, ce lien d’amour, nécessaire et en harmonie avec cette énergie universelle. Cette spirale d’abondance qui jadis cherchait sa voix. J’ai compris la mienne. Ma voix est un écho. Mon écho est ma mémoire. Ma mémoire est l’avenir. Autrice : Manutea Rambaud