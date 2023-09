Le grand voyage de Treponema

Treponema est un des plus grands voyageurs que la Terre ait pu compter. Vraiment. Et il faut croire que la planète n’appartient pas qu’aux oiseaux migrateurs, messagers des dieux et des territoires.



Ce vagabond a pourtant une allure typique et il est presque immédiatement reconnaissable. Bon, il faut être un peu expert parce qu’ils sont nombreux dans sa famille, on pourrait le prendre pour un autre.



Les grands voyageurs, il y en a plein. Considérons quelques vieux européens, Magellan par exemple, qui est parti de Séville et a pris à droite au presque premier cap venu. La Terre étant ainsi faite qu’elle est cylindrique, et s’il a laissé sa peau du côté des Philippines, l’expédition est revenue à bon port. Des grands explorateurs terrestres, il y en a aussi. Si on remonte un peu dans le temps, il n’aurait pas fallu croiser la route d’Attila, qui lui partait plutôt à gauche après le delta du Danube pour aller enquiquiner les Romains. Si on continue de remonter, on tombe sur cet Homo sapiens sapiens qui s’est extirpé des plaines de l’Afrique de l’Est et qui est parti, qui à gauche pour aller ferrailler avec son cousin Néandertal, qui à droite pour aller conter fleurette à l’homme de Florès. Et il y a toute cette foule d’anonymes qui ont conquis les déserts et peuplé les océans : en partant à droite pour aller jusqu’à Madagascar, à gauche jusqu’aux confins des terres pacifiques.



Tout ça pour dire quoi ? qu’on n’avait pas parlé de Christophe Colomb et qu’on avait oublié Treponema. Le premier est parti d’Andalousie, il a pris à droite et est allé tout droit. Ironie de l’histoire, pensant découvrir les Indes, c’étaient certes les Amériques, mais il venait d’arriver chez Treponema. Et là, notre nomade bohème à la silhouette si typique s’est trouvé une sacrée bande de potes qui en faisant juste le chemin inverse allaient enfin le faire connaître.



En fait, Treponema c’est pas son vrai nom. C’est son nom de genre et son nom d’espèce c’est pallidum. Et si on cherche la sous-espèce c’est pallidum aussi. Et donc il s’écrit en italique Treponema pallidum pallidum.



Ce fameux vagabond bohème, c’est la réponse du berger à la bergère. Les Européens ont apporté la grippe aux Indes nouvelles : en toussant le carnage était pire qu’avec leurs mousquets trop courts. Et en retour, les belles indigènes, contraintes ou forcées, ont par leur intimité convoitée rendu la monnaie de leur pièce aux maudits agresseurs. En 1494, une épidémie éclate à Naples : c’est le mal de Naples. C’est en se tournant vers les vers d’Ovide qu’on lui donnera son nom définitif : Syphilis des Métamorphoses allait passer à la postérité.



Et la bactérie, puisqu’il s’agit d’un spirochète s’est répandue à une vitesse folle. L’Europe est tombée en quelques années, les ports ont multiplié les opportunités. Puis ce fut tous les territoires, les uns après les autres. Treponema a fait de l’humanité son jardin : elle a façonné les hommes, elle a abusé de leurs faiblesses et a fini par les rendre fous à en mourir.



Auteur : Oliviers Esnault