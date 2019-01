Quelle est votre personnalité préférée en 2018 ?

Les All in One, groupe de danse contemporain du fenua, ont conquis le public et le jury de l'émission "La France a un incroyable talent" et sont allés jusqu'en demi-finale.

Avec les Pukan's Prada, les All in One préparent un show de hip hop et humour. Le spectacle Domination aura lieu les 22 et 23 février au grand théâtre de la Maison de la culture. Un rendez-vous à ne pas manquer.