Moïse, l'éleveur au scooter : "Toute cette solidarité, c'est un vrai conte de Noël !"

Papeete, le 26 décembre 2018 -Il y a quelques semaines, nous vous racontions la vie de Moïse Vetea, ce jeune éleveur de poules pondeuses à Tautira. Depuis huit mois, le jeune homme faisait preuve de débrouille pour livrer ses œufs bio à Papeete avec son petit scooter 50 cm3, ses boîtes de cartons sur les genoux. Impressionnés par le courage du jeune éleveur pour s'en sortir, de nombreux lecteurs de Tahiti Infos lui ont apporté leur soutien, certains allant même jusqu'à proposer de lui acheter une voiture.



"J'ai reçu des dizaines de coups de téléphone après l'article paru dans Tahiti Infos, certains m'ont vraiment touché. Des personnes âgées m'ont appelé pour me féliciter de mon courage. Elles m'ont dit qu'elles étaient fières qu'un jeune travaille comme cela. Elles se sont mises à pleurer en me parlant et moi aussi du coup. C'est la première fois que des personnes, autres que mes parents, me disaient que ce que je faisais, c'était bien. On ne m'avait jamais dit cela avant. J'ai pensé à ma grand-mère qui m'a montré le droit chemin", avoue Moïse Vetea, encore très ému par les marques d'attention qu'il a reçues.