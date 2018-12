Miss France 2019 célébrée par la foule (photos)

"Je suis très honorée d'avoir pu ramener la couronne. Je suis très fière de la partager avec vous"

"Si j'ai pu la ramener, c'est grâce à votre soutien. Comme je l'ai dit le soirée de l'élection de Miss Tahiti : ‘Tout seul on va plus vite, ensemble, on va plus loin’".

"Ton parcours de jeune fille met déjà en évidence une volonté certaine et forte d’être responsable, d’avancer et de réussir. Et justement, pour réussir, tu as réalisé un travail fantastique sur toi-même, pour perdre du poids, tu as transformé les sarcasmes subis en défis, tu as appris à jouer les instruments les plus essentiels de notre culture, la guitare et le 'ukelele, tu sais charmer les cœurs des adultes et des enfants ; en résumé, tu vois la vie par le côté éclairé",

Optimisme, positivité, transparaissent sur ton regard et tes sourires.Aussi, pour toutes les qualités et les sacrifices qui t’ont permis aujourd’hui d’être reconnue par toute la France, je t’élève au grade Chevalier de l’Ordre de Tahiti Nui."

« Elle a des qualités proches de Miss Monde »

Miss Monde met en avant la personnalité des jeunes femmes et leur engagement humanitaire. Vaimalama a envie de s’engager pour l'éducation. Elle a aussi un message de femme. Elle a perdu beaucoup de poids pour se présenter à Miss Tahiti. Elle permet aux femmes de s'identifier. Elle montre que tout est possible avec de la volonté et de l'envi

La difficulté qu'elle aura à affronter en 2019 sera d'être à Paris peut-être des fois toute seule »,

« Cela ne sera pas évident. Il faudra qu'elle se fasse quelques amis. Je lui ai donné quelques contacts de Polynésiens qui sont là-bas pour qu'elle ne se sente pas seule. »

Mon père me disait toujours quand j'étais petite "Never give up" (N’abandonne jamais). Aujourd'hui, Vaimalama est la preuve qu'on peut arriver à tout quand on veut. Le comité Miss Tahiti n'a jamais lâché »,

On s'est toujours battu. Aujourd'hui, on a eu des dauphines à Miss France, une Miss France et ce n'est pas fini..."