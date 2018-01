Marguerite Lai décorée chevalier de l'ordre national du Mérite

PAPEETE, le 21 janvier 2018 - Lors d'une belle cérémonie organisée dans son quartier de la mission, la fondatrice de la troupe O Tahiti E a reçu la médaille de l'ordre national du mérite. Elle lui a été remise par son père spirituel, Mgr Hubert Coppenrath, lors d'une cérémonie forte en émotions.



Ce vendredi soir, Marguerite Lai a reçu la médaille de l'Ordre National du mérite. Elle avait déjà été faite chevalier des arts et des lettres en 2002, et reçoit donc un nouvel honneur républicain pour saluer son travail acharné pour la préservation de la culture polynésienne et pour mobiliser la jeunesse avec sa troupe de danse O Tahiti E.



La tradition autorisait Marguerite Lai à décider quel membre de l'ordre du Mérite lui remettrait sa médaille, et elle n'a pas hésité longtemps. Elle qui a été élevée dans son adolescence par les prêtres et les sœurs de la Mission, elle a demandé à Monseigneur Hubert Coppenrath de lui faire ces honneurs. Toute sa famille, les danseurs de sa troupe et les communautés de la Mission se sont mobilisés pour lui offrir une belle fête.



Elle a donc eu lieu vendredi 19 janvier, et a commencé par une messe dans l'église Maria No Te Hau, inhabituellement pleine. Puis les centaines d'invités se sont déplacés vers un lieu plus laïc – la salle des fêtes du quartier qui est une ancienne église désacralisée – pour procéder à la remise de la médaille de l'ordre national du Mérite.



Lors des discours remplis d'émotion, l’archevêque de Papeete a raconté quelques souvenir de la jeunesse très vivante de la danseuse, et s'est félicité de la passion qui a habité la jeune Marguerite toute sa vie et l'a poussée à travailler autant en faveur de la jeunesse, sa culture et son église. La cheffe de troupe, elle, avait les larmes aux yeux en remerciant tous ceux qui l'ont aidée à réaliser ses rêves, et a appelé tout le monde à continuer à travailler de son mieux pour créer un monde meilleur.



Jacques Franc de Ferrière



Légende : Une danseuse de O Tahiti E présente la médaille républicaine de chevalier de l'ordre national du Mérite à Monseigneur Hubert Coppenrath, qui a épinglé Marguerite Lai lors d'une cérémonie forte en émotions.

Légende 2 : Marguerite Lai, entourée de toute sa famille de la Mission, a remercié avec émotion tous ceux qui l'ont aidée à réaliser ses rêves et à développer le ori Tahiti.