

Eboulement de Afaahiti, le point heure par heure

Tahiti, le 26 novembre 2025 - Un important éboulement s'est produit ce mercredi matin vers 5 heures à Afaahiti. Ce dernier a emporté deux maisons. Les recherches portent sur neuf personnes.





6 heures : Un important éboulement s'est produit ce mercredi matin, vers 5 heures, au fond du quartier bordant l'ancienne piscine Te Honu. À 6 heures, selon les premières informations recueillies sur place, au moins deux maisons avaient été ensevelies ou emportées. Les opérations de recherche sont en cours par les pompiers de Taiarapu-Est renforcés par les casernes voisines, en lien avec la Direction de la protection civile (DPC) et sous protection de la gendarmerie, pour retrouver des occupants. À cette heure, selon le maire de Taiarapu-Est, au moins cinq personnes étaient impliquées.



9 heures : Les opérations de secours se poursuivaient à Afaahiti. "Les services de l’État sont pleinement mobilisés aux côtés de la commune, des pompiers et du Pays", informait alors le haut-commissariat dans un communiqué relatif au glissement de terrain. "Des équipiers spécialisés en sauvetage déblaiement et des moyens matériels spécifiques sont engagés afin de déterminer si des victimes ont été ensevelies". Un hélicoptère Dauphin des Forces armées en Polynésie française (FAPF) a été mobilisé pour appuyer les opérations de secours au sol. Selon le Pays, deux maisons sont ensevelies, 12 foyers ont été évacués et ce sont 9 personnes qui manquent à l’appel.

Le poste de commandement de crise du haut-commissariat est activé. La cellule d’information du public est opérationnelle : elle est joignable au 444 210 pour répondre aux appels de la population sur l’évènement en cours. A 10 heures, un point presse avec le haut-commissaire et le président était annoncé.



10 heures : Un éboulement de 200 mètres de large sur 30 mètres de hauteur s'est déversé sur deux maisons, emportant l'une d'entre elles. Une quarantaine de pompiers du sud de Tahiti et de Pirae sont engagés dans les recherches avec une quinzaine de gendarmes mobilisés pour sécuriser la zone, ainsi que le Samu.

Neuf personnes sont susceptibles d'être présentes dans les décombres. Tandis que plusieurs répliques ont déjà eu lieu, les investigations sont menées avec "prudence" avec des pelleteuses, deux chiens militaires, un radar et une caméra endoscopique. "Rien n'est stable, ça va prendre énormément de temps : il en va de la sécurité des gens qui interviennent et des gens qui sont potentiellement à l'intérieur", précise le haut-commissaire, Alexandre Rochatte, accompagné du président Moetai Brotherson et des responsables des équipes de secours, qui envisagent déjà de rester sur place pendant 24 à 48 heures, voire plus.

En parallèle, 12 maisons ont été évacuées par mesure de sécurité : les familles sont prises en charge par la commune de Taiarapu-Est et les services du Pays, dont la DSFE et l'OPH, ainsi que par une cellule d'aide psychologique.

À ce stade, les circonstances de l'accident ne sont pas encore connues. Des études et une enquête seront menées.



11 heures : Selon l'un des six chauffeurs de drague, des engins ont été emportés par un nouvel éboulement sans faire de victime. "On sait qu'on prend des risques, mais il faut bien sortir les gens de là-dessous ! On attend le feu vert pour continuer à intervenir".

Ce nouvel éboulement "confirme l'instabilité du terrain", précise le haut-commissariat dans un communiqué. "Par mesure de sécurité, le périmètre d’interdiction d’accès au site a été étendu. Le poste de commandement opérationnel, le poste médical avancé et tous les services mobilisés se sont mis en sécurité à distance du site, dans l’attente d’une réévaluation de la situation, afin d’assurer la sécurité des intervenants".

Les autorités appellent la population à respecter strictement les consignes de sécurité et à ne pas se rendre sur place pour ne pas gêner les opérations de secours.

Rédigé par Anne-Charlotte Lehartel le Mercredi 26 Novembre 2025 à 13:48 | Lu 1420 fois



