Maheata Banner, la bouillonnante cuisinière

PAPEETE, le 8 août 2018 - Elle a officié sur les ondes d’une radio privée pendant quatre ans. Elle va changer de média pour animer une nouvelle émission mais sa passion pour la cuisine reste la même. Elle annonce, par ailleurs la mise en ligne d’un dessin animé (Les Bons tout p’tits plats de Maheata) sur les réseaux sociaux ainsi que la parution d’un livre d’histoires-recettes en fin d’année. "Pour tout le reste, nous en reparlerons", annonce-t-elle à propos de ses projets.



La cuisinière et entrepreneuse Maheata Banner a été remarquée lors de la conférence C comme diamant qui a eu lieu le lundi 23 juillet à la Maison de la culture. Son projet de dessin animé (Les Bons tout p’tits plats de Maheata) a retenu l’attention du jury qui lui a décerné le prix de la soirée.



Il s’agit d’animations qui mettent en scène la cuisinière le temps d’une recette. Ces recettes ont été mises au point par Maheata elle-même qui les a testées et réalisées. Puis, le dessinateur et infographiste Tuatea a pris le relais en intégrant une bande son des Vaiteani.



Cuisinière, bloggeuse, productrice, animatrice…



" Je m’appelle Maheata Banner ", lance la jeune femme en guise de présentation. " J’ai 28 ans et je fais plusieurs métiers. Je suis cuisinière, bloggeuse, productrice, animatrice TV et radio, écrivaine. "



Diplômée d’un baccalauréat en sciences économiques et sociales elle a toujours souhaité " entrer rapidement dans le monde professionnel ". Aussi, le soir de son départ pour la France où elle avait été acceptée à l’école des hautes études commerciales, elle n’est pas montée dans l’avion. " Je voulais rester sur mon île, travailler et quitter le nid familial. "



Elle a enchaîné plusieurs métiers : technicienne en éclairage événementiel, chargée de production et communication, pâtissière à domicile, organisatrice de mariages,… En 2012, elle est entrée dans une radio privée locale. " J’étais chargée de production. À la maison, je cuisinais. J’ai grandi avec ma grand-mère qui cuisinait aussi beaucoup. Le matin en arrivant j’apportais un plat préparé la veille, sucré ou salé. "



Un jour, l’un des responsables de la radio l’a accueillie avec une proposition " et si tu animais une émission de cuisine ? ". L’idée alors étant de proposer des recettes simples et pas chères, des recettes à partir de produits locaux et de produits qui se trouvent dans les placards et réfrigérateurs des Polynésiens, toutes générations confondues. " J’ai grandi avec des biscuits Sao et du Punu puatoro, pas avec des lentilles corail et du quinoa, ce n’est pas dans nos habitudes. "



L’émission a trouvé son public qui est resté fidèle pendant quatre ans. Pendant une saison, les Bons petits plats de Maheata a aussi été diffusé sur une chaîne télévisée locale.



Une épreuve, dure mais importante



Il y a un an, la vie de Maheata Banner a changé du jour au lendemain. " J’ai vécu une épreuve personnelle, la plus dure mais aussi la plus importante dans ma reconversion professionnelle. Cela a été un souffle de renaissance qui m’a permis de me relever plus forte et d’ouvrir les yeux sur mon parcours de vie. "



En six mois, elle a perdu 30 kg. " J’en avais pris 50 les années précédentes et je me suis dit que je ne pouvais plus donner de conseils aux gens sans montrer l’exemple. Pour perdre ces kilos j’ai changé d’habitudes, je me suis mise à marcher, à prendre les escaliers, à réduire par exemple la crème, le beurre et à consommer plus de fruits et de légumes. " Elle ne s’est jamais rien interdit car elle croit à l’équilibre : de tout, en petite quantité. Et ça marche.



Il y a deux mois, Maheata Banner a mis un terme à sa première aventure radiophonique. " Aujourd’hui, je suis à mon compte et je développe ma marque, Maheata, dans le monde de la cuisine et de l’audiovisuel en Polynésie et à l’international ."



Son dessin-animé va être lancé dans les jours qui viennent sur les réseaux sociaux, il passera ensuite sur une chaîne de télévision locale. À partir des recettes présentées dans le dessin-animé, elle sortira en décembre un livre pour les enfants.



Un livre et de nouvelles émissions radiophoniques



" Je vais faire une sélection de 30 recettes que je présenterai sur une double page, à gauche les étapes pour le plats, à droite un texte comme un poème, une légende, une histoire imaginaire que j’aurais rédigé ." Ainsi, parents et enfants pourront se retrouver derrière les fourneaux en journée. Avant de dormir, ils partageront un temps de lecture.



Maheata Banner qui a participé à une émission de télé réalité en France ces dernières semaines se retrouvera à la télévision dès septembre sur une chaîne nationale diffusée localement. Elle retrouvera également la radio avec une toute nouvelle émission. " J’ai récemment voyagé en France et au Japon où j’ai trouvé de nouvelles inspirations ."



Ses ambitions de départ sont toujours là : partager sa passion mais aussi, proposer des recettes simples et pas chères à partir de produits locaux et usuels. " Je suis comme tout le monde, le soir en rentrant à 18 heures je suis fatiguée, je m’arrêterais bien à la roulotte prendre un chao men ou un steak frites parce que je ne veux pas passer des heures en cuisine. C’est pour ça que je mets au point des recettes rapides, certaines prennent dix minutes tout au plus, je vous le promets."



À l’image des participantes à la conférence C comme diamant, l’entrepreneuse lauréate est une femme inspirante. Son parcours et sa passion en témoignent. La cuisine, vecteur de partage et de bien-être, rassemble. Elle permet aux individus de prendre soin d’eux mais aussi de leur environnement. Elle est au cœur de la vie de Maheata Banner de plus en plus de Polynésiens.