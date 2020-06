Confirmation de la saisie d'Oscar Temaru requise

A chaque jour son épisode dans le feuilleton judiciaire du leader indépendantiste Oscar Temaru . Après l'audience du tribunal des référés lundi et avant sa décision mercredi, le maire de Faa'a et son avocat, Me Girard, se sont retrouvés mardi matin devant le huis clos de la chambre d'instruction. Il s'agissait pour eux de contester devant la juridiction la saisie de plus de 11 millions de Fcfp sur le compte d'Oscar Temaru par la justice. Une saisie effectuée par le juge des libertés et de la détention à la demande du procureur de la République, Hervé Leroy , le 5 juin dernier pour éviter " tout risque de dissipation de la somme" , avait argumenté ce dernier au travers d'un communiqué de presse, indiquant que cette saisie était "une mesure conservatoire"dans le cadre de la prise en charge par la commune des frais d'avocat dans l'affaire Te reo o Tefana Pour Me Girard cette saisie "n'était pas justifiée (…) et tout à fait prématurée". Il assure que Oscar Temaru n'est pas mis en examen, ni poursuivi devant le tribunal et surtout qu'il n'y a aucune raison que son client s'en aille du fenua (…). Il a un patrimoine immobiler donc s'il avait une dette un jour il y répondra". Même si les débats se sont passés "très calmement" le conseil du tavana de Faa'a a exprimé son désaccord avec le point de vue développé par l'avocate générale Brigitte Angibaud qui a requis la confirmation de la saisie. "On estime que la saisine (…) était vexatoire".