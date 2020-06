​Oscar Temaru suspend sa grève de la faim

Tahiti, le 12 juin 2020 - Le tavana de Faa'a a suspendu sa grève de la faim pour la reprendre lundi. Il garde l'espoir que le procureur de la République soit condamné lundi pour atteinte à la présomption d'innocence le concernant : "L'intention derrière tout cela c'est de m'assassiner politiquement. J'aurais préféré qu'il prenne un flingue et qu'il me tue et puis voilà on n'en parle plus".



C'est en présence de nombreuses personnes venues le soutenir que le leader indépendantiste et tavana de Faa'a, Oscar Temaru, a annoncé vendredi matin qu'il suspendait la grève de faim entamée en début de semaine pour la reprendre lundi prochain. Pour rappel, c'est ce même lundi que le procureur Hervé Leroy a été assigné en référé pour atteinte à la présomption d'innocence par Oscar Temaru. Il déposera aussi, par la même occasion, l'appel devant la chambre de l'instruction contre l'ordonnance de saisie de son compte bancaire.



Le tavana de Faa'a n'a pas mâché ses mots à l'encontre du procureur de la république Hervé Leroy : "Il n'a aucun respect, cela fait 37 ans que je suis maire de Faa'a et je suis blanc comme neige (…). Il n'a qu'une seule envie c'est de me salir moi et ma famille. On ne peut l'accepter (…). L'intention derrière tout cela c'est de m'assassiner politiquement. J'aurais préféré qu'il prenne un flingue et qu'il me tue et puis voilà on n'en parle plus". Oscar Temaru veut encore croire en la justice mais celle "avec un grand "J" et non de façade (…)".



De son côté, le député Moetai Brotherson attend lui : "la condamnation du procureur et des dommages et intérêts". Pour lui, il n'y a pas de doute, la seule solution pour qu'Oscar Temaru cesse de faire la grève de faim est : "un changement de l'attitude de l'Etat par rapport à la liberté d'expression dans ce Pays parce que si on fait une rétrospective de l'affaire Te reo o Tefana, on veut tuer la liberté d'expression, on veut tuer les seuls qui ont porté le message anti-nucléaire pendant des années, on veut tuer le principal leader qui prône l'indépendance".