

Attaque mortelle de chiens à Moorea

Tahiti, le 18 décembre 2025 - Le 5 décembre dernier à Moorea, un homme de 68 ans a été violemment attaqué par trois chiens qui l'ont mordu à 280 reprises. Hospitalisée, la victime est décédée mardi.



Un sexagénaire a été attaqué par trois chiens dans la soirée du 5 décembre dernier à Papetoai à Moorea alors qu'il se trouvait dans son jardin. Ce sont ses voisins qui l'ont trouvé au sol grièvement blessé. Évasanée au CHPF, la victime est décédée mardi au service de réanimation où elle avait été prise en charge.



Si une enquête pour homicide involontaire a été ouverte, trois chiens décrits comme “agressifs” ont été appréhendés et confiés à la police municipale.

Rédigé par Garance Colbert le Jeudi 18 Décembre 2025 à 12:41 | Lu 1896 fois



