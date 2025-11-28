

Revolut rappelle son départ de Polynésie

Tahiti, le 25 décembre 2025 - Plusieurs clients Revolut ont reçu le même avertissement par e-mail ce mardi : ceux qui seraient encore en possession d’un compte dans ses livres, doivent prendre leurs dispositions avant le 20 février pour retirer leurs avoirs de la banque en ligne.



Revolut ne sera plus accessible depuis la Polynésie française à compter du 20 février prochain. Une information déjà actée depuis un an ; mais en dépit de laquelle certains clients polynésiens n’ont pas encore pris leurs dispositions de clôture.



De fait, en cette fin d’année, la banque en ligne a envoyé un mail à ses clients du Pacifique pour rappeler que “la Nouvelle-Calédonie et la Polynésie française ne répondent pas à [ses] critères d'éligibilité”. En conséquence, leurs comptes Revolut “sera clôturé le 20 février 2026”.



Aussi, les clients doivent-ils prendre leurs dispositions pour “retirer tous les fonds restants sur le compte” et “télécharger les relevés de compte” dont ils pourraient avoir besoin pour les transmettre à d'autres institutions financières à l'avenir.



Après le 20 février, les comptes seront clôturés et les clients du Pacifique ne pourront retirer leur solde restant que par virement bancaire externe. Une fois le compte clôturé, ils ne pourront plus le recharger, effectuer des paiements par carte ou des retraits à des distributeurs automatiques (DAB) ni envoyer de l'argent vers d'autres comptes Revolut. Au reste, tous les paiements ou virements envoyés sur les comptes après le 20 février seront automatiquement refusés et renvoyés à l'expéditeur.



Tout solde restant sur le compte sera converti en euro et devra être transféré sur un compte bancaire externe. La banque en ligne encourage donc ses clients restants du Pacifique à effectuer ce transfert pendant la période de préavis afin que le solde du compte soit à zéro au moment de sa fermeture. Toutes les positions ouvertes dans des investissements (actions, obligations, etc.), cryptos et matières premières devront être vendues avant la date de fermeture. Sinon, la banque les vendra au nom de ses clients et transférera les fonds en attente sur leur compte principal où des frais de gestion mensuels seront facturés.



La banque en ligne Revolut est contrainte par la règlementation de procéder ainsi puisque la Polynésie française, tout comme la Nouvelle-Calédonie, malgré son appartenance à la France, n’est pas considérée comme un territoire européen.

Rédigé par Bertrand Prévost le Jeudi 25 Décembre 2025 à 17:24 | Lu 2493 fois



