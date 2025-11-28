

La mise à la retraite d’office de Vatea Heller validée par le TA

Tahiti, le 2 décembre 2025 – Vatea Heller, chef de service à la mairie de Faa’a, conteste devant le tribunal administratif sa mise à la retraite d’office prononcée par le maire Oscar Temaru. Selon le rapporteur public, les faits reprochés sont suffisamment graves pour justifier cette sanction qui n’est pas “disproportionnée”. La décision sera rendue le 16 décembre.





Ce mardi, le rapporteur public a rappelé plusieurs manquements graves : Vatea Heller a engagé des travaux sans respecter les procédures de marché public, certifié des prestations non exécutées ou mal réalisées, et attribué des missions à une société dirigée par son épouse, constituant un conflit d’intérêt manifeste et une mauvaise gestion des deniers publics. “Vu la nature et la gravité de ces faits, la sanction de mise à la retraite d’office prononcée par le maire ne présente aucun caractère disproportionné”, a-t-il estimé mardi dans ses conclusions.



Le chef de service contestait aussi la motivation de la sanction et la transmission des informations du dossier. Mais le rapporteur souligne que le conseil de discipline a été régulièrement saisi et que la décision du maire précise clairement les faits et règles violées, notamment la comptabilité publique et le principe de conflit d’intérêt. Certains points, comme l’usage du matériel communal pour ses besoins, n’ont pas été retenus, mais l’ensemble démontre qu’il ne pouvait plus exercer ses fonctions dans le respect des règles professionnelles.



