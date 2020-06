Aldo Raveino : "La justice veut fermer Radio Tefana"

Tahiti, le 10 juin 2020 – Les onze employés de Radio Tefana se sont joints mercredi matin à la manifestation du leader indépendantiste et maire de Faa'a, Oscar Temaru, devant le palais de justice pour dénoncer la condamnation de leur radio par le tribunal correctionnel et le montant de leur amende. "100 millions, on les a pas, que les choses soient claires", a lancé le directeur de Radio Tefana, Aldo Raveino, "cela veut dire tout simplement que la justice veut fermer la radio".



Nouvelle matinée de mobilisation devant les grilles du palais de justice, mercredi matin, où les onze employés de la radio communale de Faa'a, Radio Tefana, se sont joints à la protestation initiée depuis lundi par le leader indépendantiste, Oscar Temaru, et plusieurs dizaines de sympathisants et militants. "Nous allons continuer à travailler", a annoncé le directeur de Radio Tefana, Aldo Raveino, rappelant que la radio communale restait l'une des deux radios les plus écoutées de Polynésie ces trois dernières années. "La justice a décidé que Radio Tefana était une radio de propagande politique, mais la justice n'a jamais prouvé cela." Pour les employés de la radio communale, l'amende de 100 millions de Fcfp prononcée par le tribunal correctionnel en septembre 2019 n'est qu'un moyen de "faire taire la radio". "100 millions, on les a pas, que les choses soient claires. Cela veut dire tout simplement que la justice veut fermer la radio et avoir la tête d'Oscar Temaru", a martelé Aldo Raveino.



Egalement présent, le président du conseil d'administration de Radio Tefana, Heinui Le Caill, condamné dans la même affaire à un mois de prison avec sursis et 500 000 Fcfp d'amende, a dénoncé l'inégalité de traitement avec d'autres radios communales subventionnées, comme Radio Bora Bora ou Hiti FM à Punaauia. "Je connais une autre radio dans une autre île qui est beaucoup plus subventionnée, et ça monsieur Leroy (le procureur, NDLR) ne va pas aller regarder là bas. Je connais une autre radio beaucoup plus subventionnée par une commune juste à côté de Radio Tefana, et ça monsieur Leroy ne va pas aller regarder non plus." Radio Tefana est actuellement subventionnée par la mairie à hauteur de 20 millions de Fcfp par an, avec autant de recettes publicitaires selon Heinui Le Caill.



"C'est la seule radio aussi ouverte aux auditeurs. Et on tient à cette liberté d'expression. Aujourd'hui, on a l'impression qu'on veut nous interdire cette liberté d'expression. Je rappelle que pendant les essais nucléaires, c'était la seule radio qui donnait la liberté aux Polynésiens. Les autres médias étaient contrôlés dans le silence. Ils ont tous joué le jeu (du pouvoir politique, NDLR) sauf Radio Tefana", a également déclaré Heinui Le Caill.