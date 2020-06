​La saisie d'Oscar Temaru validée

Tahiti, le 9 juin 2020 – La saisie pénale de 11,55 millions de Fcfp opérée sur le compte du maire de Faa'a, Oscar Temaru, a été validée mardi après-midi par le juge des libertés et de la détention. Dans le même temps, le leader indépendantiste est revenu mardi matin devant le palais de justice, toujours en grève de la faim.



Attendu par plusieurs dizaines de militants et sympathisants, d'élus et de cadres du Tavini, le leader indépendantiste et maire de Faa'a, Oscar Temaru, est arrivé juste après 9 heures au palais de justice. En grève de la faim depuis lundi matin après la saisie pénale opérée en fin de semaine dernière sur son compte dans le cadre de l'affaire de la protection fonctionnelle votée par la mairie de Faa'a, le président du Tavini a annoncé qu'il se rendrait chaque matin au palais de justice. "En face, ils savent très bien ce que nous attendons", a expliqué Oscar Temaru, indiquant attendre la motivation de la décision de saisie pénale décidée par le parquet la semaine dernière, et surtout sa validation par une ordonnance du juge des libertés et de la détention qui doit intervenir dans les 10 jours de la décision. "On veut connaître les motivations. Ils savent très bien que cet argent c'est ma sueur".



"Je pense qu'il faut un changement d'attitude de l'Etat. Il faut revenir à un déroulement normal de la justice", a commenté le député Moetai Brotherson, qui accompagnait le leader indépendantiste, notamment avec sa compagne Teua Temaru, la fille d'Oscar. Cette dernière affirme ne pas comprendre la "logique" des poursuites depuis la découverte de la saisie la semaine dernière : "Les avocats nous ont dit que ça devait être pour la fameuse affaire de recel et détournement de fonds publics pour la protection fonctionnelle. Mais, il n'y a pas d'affaire ? Il n'est pas poursuivi pour cette affaire ? Il a été entendu le 26 mai pendant quatre heures. (… ) Quelques jours après, on vient lui saisir tout ce qu'il a sur son compte. Pour quoi faire ? La mairie n'a pas payé Oscar Temaru pour qu'il paye ses avocats ? La mairie a payé directement les avocats. Donc s'il doit y avoir de l'argent saisi, qu'ils aillent le saisir sur ces comptes là. Pourquoi son argent personnel qu'il a gagné à la sueur de son front ?"



Saisie validée par le juge des libertés



L'information demandée par Oscar Temaru est finalement tombée dans l'après-midi. Le juge des libertés et de la détention a validé par ordonnance la saisie de 11,55 millions de Fcfp sur le compte personnel du maire de Faa'a. Les avocats d'Oscar Temaru ont désormais 10 jours pour faire appel de cette décision. Une voie de recours qui était déjà évoquée avec une quasi-certitude mercredi dans le camp indépendantiste.