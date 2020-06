Temaru-Leroy à Paris ou à Nouméa ?

Seriez-vous favorable à un dépaysement ?



"Je ne suis pas du tout content, car ils sont restés sur ce qui avait été évoqué la semaine dernière mais je n'y croyais pas du tout. Je pensais vraiment que cette affaire allait être jugée ici. En principe, il y a toutes les compétences ici (…). Pourquoi délocaliser ce procès ? Cela s'est passé ici. Je me rappelle les propos de Mme la présidente la semaine dernière, disant qu'ils sont très embarrassés d'avoir à juger le procureur (…). Ce n'est pas moi qui ai provoqué ce problème, c'est eux. Ils n'ont pas respecté la loi. Ils l'ont enfreint. Ce matin j'ai fait un effort pour être là, et lui n'est pas là. C'est une question de principe. Personne ne doit être au-dessus des lois, ni lui, ni moi. La même justice pour tout le monde. Aller à Paris pour moi, même en bonne condition physique, c'est très fatigant. Je mets une semaine pour m'acclimater et puis avec la crise sanitaire qu'il y a… Je pense que ce sont des prétextes qui ne tiennent pas la route. Il y a tout ce qu'il faut ici pour juger cette affaire. Nous allons contester cette décision nous ferons appel, il faut que cette affaire soit jugée ici."



A défaut, vous préféreriez un dépaysement en Nouvelle-Calédonie ?



"Je vais peut-être envoyer un message aux gilets jaune en France pour dire de me soutenir. Comme cela, ils ne vont pas renvoyer en France, ils vont renvoyer peut-être au Canada, je ne sais pas moi. En plus à Paris il y a des frais, comme les billets d'avion et les frais d'hébergement (…) qui va payer tout cela ? Je n'ai plus d'argent. On m'a tout pris. Ramenez-moi d'abord mon argent. Ils n'ont pas le droit de faire une saisie comme bon leur semble. Ils pensaient que cette affaire allait rester discrète. (…). Ils ont dit qu'ils ne veulent pas que cette affaire soit jugée en Nouvelle-Calédonie parce que l'Union Calédonienne, le plus grand parti politique de la Nouvelle-Calédonie, a déjà sorti son communiqué me soutenant dans cette affaire. Donc on attend mercredi mais on fera appel. Je souhaiterais que cette affaire soit jugée ici. Ils savent que le peuple Kanak va se lever."