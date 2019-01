Les 10 articles les plus lus en 2018

L'année 2019 a bel et bien commencé. Avant de se projeter dans l'actualité des prochains mois, nous vous proposons de (re)découvrir les événements, relayés sur notre site, qui vous ont le plus intéressés en 2018.



Tout au long de l'année, vous avez été nombreux à suivre l'actualité d'Air Tahiti Nui, qui a fêté en 2018 ses 20 ans et a reçu son premier Dreamliner.



En cette fin d'année, vous avez été nombreux à lire nos articles sur Vaimalama Chaves, qui a été élue Miss France, et à regarder nos photos de son retour au fenua. Les candidats à Mister Tahiti vous ont également intéressés.



A peine, les bulletins du second tour des élections territoriales dépouillés, vous avez été très nombreux à vouloir connaitre le nouveau visage de l'assemblée. Nous étions mobilisés ce soir-là pour vous donner cette information très rapidement.



Enfin, beaucoup d'entre vous ont été émus par le tragique accident dans la vallée de la Fautaua, qui a coûté la vie à une adolescente de 15 ans.



Retrouvez ci-dessous les articles que vous avez le plus lus.