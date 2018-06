Une fresque pour célébrer le 29 juin

PAPEETE, le 25 juin 2018. Dans le cadre des festivités du 29 juin, deux artistes locaux, HTJ et Cronos, ont débuté vendredi dernier une fresque sur le front de mer de Papeete, mettant en valeur le drapeau polynésien et les symboles de la culture polynésienne.



Les deux artistes, titulaires de la carte d’artiste et résidant du Hamani Lab de Tipaerui, ont proposé au ministre de la Culture ce projet de fresque. Cette initiative, soutenue par le Pays, s’inscrit dans une volonté de promouvoir les artistes locaux en intégrant leurs œuvres dans les aménagements publics urbains. D’autres projets de fresques ou de sculptures soutenus par le Pays seront ainsi mis en place avec les titulaires de la carte d’artistes professionnels dans le cadre d’aménagements urbains dans le courant de l’année. Ceci permettant, entre autres, de soutenir la création artistique polynésienne dans sa diversité. Cette première fresque sera officiellement inaugurée vendredi après-midi lors des festivités du 29 juin.