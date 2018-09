Dix beaux gosses pour l'élection de Mister Tahiti 2018

Papeete, le 3 septembre 2018 - Dix beaux tane, tous plus séduisants et musclés les uns que les autres, vont "s'affronter" pour décrocher le titre de Mister Tahiti 2018. Tahiti infos vous propose un aperçu en images de ces magnifiques beaux gosses, que vous pourrez admirer lors de l'élection le samedi 29 septembre au Méridien.



Ils sont facteur, serveur, étudiant, pêcheur ou encore guide touristique…, ils ont entre 19 et 27 ans et ils partagent tous le même rêve : succéder à Kevin Richmond, Mister Tahiti 2017 ?

Si le nom du plus beau tane de Polynésie ne sera connu qu'à l'issue de l'élection de Mister Tahiti 2018, le 29 septembre prochain au Méridien, on vous dévoile aujourd'hui les visages… et les torses bronzés et souvent tatoués, des dix prétendants au titre. Histoire de vous aider à vous faire votre propre opinion.