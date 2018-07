Fautaua : l'adolescente de 15 ans est décédée suite à une chute de 150 mètres

« on venait d’arriver. Ma copine nous filmait. Après, elle a voulu se prendre en photo avec la cascade et là, on a tous vu une fille qui tombait. On aurait dit un pantin désarticulé. Elle n’a pas crié. Elle a fini au fond de l’eau. On est allés la chercher. On a fait tout ce qu’on pouvait. On l’a mise en Position latérale de sécurité (PLS). On lui a fait un massage cardiaque. On a essayé de la réchauffer avec une serviette. On a pris son pouls : on le sentait un peu puis elle est vite partie. On n’arrêtait pas de lui parler pour qu’elle reste avec nous. »

« l’un de nous a pris son téléphone et a couru jusqu’au portail car on n’avait pas de réseau. Il a appelé les pompiers puis il est revenu en courant et là, on a attendu une heure avec elle. »