Air Tahiti Nui - 20 ans : Nouveau logo, nouvelle flotte

Comment envisagez-vous l’arrivée de la concurrence ?



« Je suis serein, la concurrence est arrivée depuis plusieurs mois, les engagements tiennent, les remplissages sont bons. La politique tarifaire a démarré, elle avait été annoncée à l’occasion des vingt ans. Ces vingt ans doivent être la fête de tous, on fait des promotions régulièrement sur toutes nos routes, pas seulement sur Los Angeles-Paris où se trouve la concurrence, mais sur Auckland, sur le Japon. Il y a des promotions permanentes, il y a une fidélisation de nos clients, il y a un attrait pour les touristes. La compagnie est au rendez-vous et elle y sera, ne vous inquiétez pas. »



Quelle va être la suite ?



« Déjà accomplir notre première mission qui est d’accompagner le développement touristique du Pays. Vous avez noté les projets qui sont annoncés, le Village Tahitien, le projet de Huahine. Notre rôle est d’accompagner la croissance et on l’appelle de tous nos vœux cette croissance car c’est elle qui tirera Air Tahiti Nui vers le haut. Il faut qu’on soit prêts. On sait que notre destination aujourd’hui est recherchée, notamment par la clientèle nord-américaine, française. »



« On a une croissance très forte. Je rentre de Paris où j’ai vu notre tour opérateur. On a une croissance encore très forte cette année de notre clientèle France, avec la clientèle européenne, donc il faut qu’Air Tahiti Nui soit au rendez-vous et avec de bons produits. Je ne vais pas dénigrer les autres, on connaît nos clients et leurs attentes, cela fait vingt ans qu’on opère. Répondre à ces attentes était notre priorité. »