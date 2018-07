Le visage du centre culturel de Paofai

Le pôle culturel Paofai regroupera:

• Une médiathèque qui disposera des espaces suivants : un espace périodiques/presse/actualités, des espaces de consultation adultes, adolescents, jeunesse, enfance, des espaces « multimédia », un espace son et image, un espace dédié au Fonds précieux, des espaces de travail et de recherche, une ludothèque et des ateliers socioculturels.

• Un centre d’art contemporain qui disposera des espaces suivants : un espace de reconnaissance des trésors vivants (documents sonores ou audiovisuels témoignant de la vie et d’œuvre d’artistes de renom), une salle dédiée à la valorisation des artistes contemporains, une salle d’expositions permanentes, une salle d’expositions temporaires, un espace disposant des conditions muséales et un espace extérieur d’exposition

• Des espaces mutualisés entre médiathèque et centre d’art contemporain : l’auditorium, le hall d’accueil avec ses boutiques éphémères, le Café numérique et les locaux techniques et logistiques

L’ensemble des locaux du pôle culturel Paofai totalisera une surface utile de 3 760 m2 et une surface de plancher de 4 500 m2.