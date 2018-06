41 élèves polynésiens récompensés au concours du Mot d'or

Paeete, le 7 juin 2018- La remise des prix du concours du Mot d'or a eu lieu mercredi 6 juin à la Maison de la Culture de Papeete. Quarante-et-un élèves ont été récompensés pour leur prestation lors de ce concours visant à promouvoir non seulement le français, mais également le tahitien des affaires.



Le suspens était intense mercredi 6 juin à la Maison de la Culture lors de la cérémonie récompensant les lauréats au concours du Mot d'or, organisé par l'association pour promouvoir le français des affaires (Apfa-Polynésie), sous l’égide du ministère de l’Education de Polynésie française et en collaboration avec le vice-rectorat. La remise des prix s'est déroulée en présence de Michel Roger, président de l’association, de Manuel Sanquer, directeur de cabinet de la ministre de l'Education, de Philippe Couturaud, vice-recteur et de Thierry Delmas, Directeur général de l'éducation et des enseignements.

Créé en 1988 à l’initiative de l'Afpa, ce concours se déroule actuellement dans plus de 40 pays dans le monde et s’adresse aux élèves et étudiants des filières économie et gestion. Ce challenge n'avait pas eu lieu à Tahiti depuis 30 ans. Ce concours a pour objectif de promouvoir les candidats - tant francophones que francophiles – à étudier et à utiliser une terminologie correcte dans la langue maternelle de chacun, à mieux maîtriser l’anglais des affaires afin d'éviter le mélange des langues par les mauvaises traductions et utilisations des mots. Il s’agit de montrer que chaque langue est susceptible de traduire les termes du monde des affaires.

"On a souhaité mettre à l'honneur les élèves d'enseignement professionnel et technologique ainsi que le travail sur les langues française, anglaise et tahitienne. Cela fait plaisir, car 30 ans après, les élèves et les enseignants sont toujours aussi impliqués et passionnés. J'ai pu voir les copies, elles étaient d'un très bon niveau. C'est une belle initiative qui aura notre soutien l'an prochain" , évoque avec enthousiasme Philippe Couturaud, vice-recteur de la Polynésie".