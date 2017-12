Les 10 articles les plus lus en 2017

"Quand j’étais jeune, je rêvais d’être sportif professionnel. J’ai commencé tôt le football et le tennis, j’adorais ça, mais malheureusement je n’avais aucun talent… J’ai toujours eu une relation physique avec la musique et c’est cette sensibilité-là qui a fait que j’ai voulu découvrir plus de sons. La première fois que j’ai vu un DJ mixer dans un club, ça a été une révélation"

"La dynamique du son et son contact avec le public me fascinaient. J’ai très vite acheté des platines et beaucoup de disques vinyles, du rap au début et ensuite je me suis construit ma propre culture musicale en allant chercher les classiques de la funk, de la soul et du jazz. Petit à petit, j'ai acquis du matériel pour composer et en 1994, j'ai créé mon label Yellow Productions avec mon meilleur ami (Alain Ho, alias DJ Yellow, ndlr) et l’aventure a vraiment commencé. À l’époque, c’était bien plus compliqué pour faire de la musique, le matériel n’était pas aussi performant. Aujourd’hui, grâce à l’évolution de la technologie, des ordinateurs et des logiciels, tous les jeunes peuvent créer leur propre "home studio et laisser s’exprimer leur talent. La culture électro est partout !"

En février, Tahiti Infos révélait que le porte-drapeau de la French touch dans les clubs du monde entier, qui est aussi le premier à avoir été récompensé notamment du titre de meilleur DJ français, allait se produire à Tahiti pour la première fois ! Bob Sinclar a fait vibrer le fenua en avril.Quelques jours avant son concert, il se confiait à Tahiti Infos , expliquait-il.