Première négociation avortée à l’OPT

Les préavis de grève regroupent “les points essentiels” des préavis de 2022 à 2025 dont les doléances demeurent. Le syndicaliste est clair : “OPT risque d'aller vers un plan social qui va coûter cher aux salariés.” Il pointe du doigt “les dirigeants” du groupe de télécommunications qui ont “des stratégies à la Molière” et regrette qu’il n’y ait “aucun chiffre d'investissement en prévision”.



Il dénonce le fait que ces derniers “se contentent de la manne financière du Pays au travers des subventions, alors que le personnel ne demande qu'à travailler pour faire entrer de l'argent dans le groupe”.



Il demande à la direction de “présenter un plan stratégique de financement où l'OPT peut au moins commencer à équilibrer les déficits” et estime que ce ne sont pas les subventions du Pays qui vont aider à “équilibrer” le budget de l’OPT. “C'est ça le drame (…). Ce n'est pas une bonne chose donc ça fait peur (…). Cette situation est inquiétante”.



Il rappelle que Marara paiement est en déficit de 400 millions de francs, Fare Rata “ne gagne jamais d'argent, mais il fait un service public important” et Onati qui d’habitude fait les bénéfices qui “finance la holding” est aujourd’hui “déficitaire” : “Il n'y a plus de revenus pour distribuer donc on va chercher les subventions et il ne faut pas oublier que ce sont des deniers publics.”



Si aucun accord n’est trouvé avant dimanche soir entre la direction et l’intersyndicale, la grève sera effective dès lundi zéro heure. Une situation qui pourrait perturber le bon déroulement des élections municipales, avec un impact sur les envois de plis et es procurations. “Ça, c'est le problème de l'État”, estime Cyril Le Gayic.

