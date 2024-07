La grève menace de s’étendre

Tahiti, le 24 juillet 2024 – Des grévistes à l’OPT toujours dans l’attente du document listant les “engagements” du président, comme promis mardi soir, une négociation avortée jeudi après-midi du côté d’ADT : l’intersyndicale envisage un élargissement du mouvement social avec le dépôt de préavis dans de nouvelles sociétés.



Difficile journée de négociation, jeudi encore pour l’intersyndicale Otahi, O oe to oe rima, CSTP-FO et la CSIP. Et au final, peu d’avancée. Du côté d’Aéroport de Tahiti (ADT), une rencontre s’est tenue à partir de 15 h 20 mais a assez vite été abrégée. Deux points sont bloquants parmi les doléances. Sur la revalorisation salariale, d’une part, la direction se dit en conformité avec les textes et estime ne pas avoir à faire l’effort demandé. L’autre point d’achoppement concerne la directrice des ressources humaines. Mais sur ce point, Gwenvaël Ronsin-Hardy, le directeur général d’ADT, s’est montré inflexible en estimant ne pas devoir se passer de sa collaboration. Pour lui, demander à ce qu’elle soit démise de ses fonction de DRH, comme l’exigent les syndicats, “ce n’est pas des façons de procéder” : “On ne parle pas de personnes. On parle d’engagement”, a dit le directeur d’ADT.



Reste que sur ces bases, la négociation de jeudi après-midi s’est achevée prématurément, après une heure trente. “Je m’attendais à ce scénario”, a regretté Gwenvaël Ronsin-Hardy jeudi. Et de l’avis des syndicalistes, les discussions n’ont pas avancé. Une nouvelle rencontre pourrait avoir lieu vendredi.



Les secrétaires généraux de l’intersyndicale se rencontrent vendredi pour envisager un élargissement du mouvement avec le dépôt de préavis de grève dans d’autres sociétés.



Retour à la normale des vols



En attendant, les vols à destination et en provenance de Raiatea, Bora Bora et Rangiroa ont globalement repris mercredi pour Air Tahiti et Air Moana.



Des pompiers ont en effet été dépêchés à Bora Bora et Raiatea dans la nuit de mardi à mercredi pour garantir la sécurité des opérations d'atterrissage et de décollage et permettre cette reprise d’une activité interrompue lundi.