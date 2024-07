Point mort sur les négociations

Tahiti, le 28 juillet 2024 – Les négociations à l’OPT, l’aéroport de Tahiti-Faa’a et les sociétés de sûreté reprennent toutes ce lundi. Depuis vendredi dernier, il n’y a eu aucune avancée notable.



Les négociations ont continué ce week-end entre l’intersyndicale, composée de Otahi, O oe to oe rima, la CSIP et la CSTP-FO, et la direction d’Aéroport de Tahiti (ADT). Ils se sont rencontrés samedi et les discussions ont duré plus de cinq heures sans qu’aucun protocole d’accord ne soit signé. “On a beaucoup avancé par rapport aux premières réunions”, a affirmé le 1er secrétaire général adjoint de la CSIP, Cyril Le Gayic. Il a également été question, lors de ces discussions, de la “vétusté” de la structure comme “les vestiaires, les toilettes et le plafond” et, selon les syndicats, les représentants du personnel et les grévistes se sont “réjouis” que la direction “ait reconnu ce que nous avons dénoncé”.



La direction s’est d’ailleurs, toujours selon les syndicats, “engagée” à entamer des travaux “d’ici six mois avant la fin de l’année”. Des promesses qui ont laissé Cyril Le Gayic pantois : “Cela n’a pas été réparé en treize ans, cela m’étonne qu’en six mois, ils vont pouvoir le réparer. C’est un peu là où on se pose des questions.” Les négociations reprendront ce lundi à 10 h 30.

Des protocoles qui n’ont pas abouti à l’OPT Du côté de l’OPT, il n’y a pas eu de négociations entre la direction et l’intersyndicale vendredi dernier. Par contre, les deux parties ont “monté ensemble les protocoles d’accord”, précise Cyril Le Gayic de la CSIP, mais elles n’ont finalement pas trouvé d’accord. “On a envoyé nos propositions et la direction nous a renvoyé des contre-propositions en barrant la moitié de ce qu’on a proposé”, ajoute le syndicaliste Cyril Le Gayic. “On leur a dit qu’il faut qu’on se rencontre pour débattre.” Les négociations devraient reprendre ce lundi à 8 h 30.



Du côté des deux sociétés de sûreté South Pacific Sécurité (SPS) et Tahiti Sûreté (TS), les parties se sont vues vendredi dernier sans qu’aucun accord n’ait été trouvé. Le premier point de revendication concerne l’acquisition du 13e mois. “Cela fait deux ans que l’on demande, mais on n’a toujours rien. La direction n’arrête pas de mettre des conditions. Ils ne veulent pas lâcher, nous non plus on ne veut pas lâcher”, précise la porte parole de Tahiti Sûreté, Heiata Toromona. La prime de performance individuelle fait aussi partie d’une de leurs revendications. “Ce n’est pas à la portée de tout le monde de devenir agent de sûreté”, assure la porte-parole qui précise qu’une enquête est faite. “Tu fais une bêtise, tu ne peux pas prétendre à être agent de sûreté.” Les premières négociations devraient avoir lieu ce lundi à 9 heures. Si aucun accord n’est trouvé, le mouvement sera effectif mardi à zéro heure.



Du côté de chez Essor Import à Fare Ute, en grève depuis le 16 juillet dernier, un protocole d’accord devrait être signé cette semaine.

Rédigé par Vaite Urarii Pambrun le Dimanche 28 Juillet 2024 à 15:23 | Lu 668 fois