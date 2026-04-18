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Vairao : un enfant mortellement mordu par un chien


Gravement blessé, le petit garçon n’a pas pu être réanimé (Crédit : archive/Anne-Charlotte Lehartel).
Gravement blessé, le petit garçon n’a pas pu être réanimé (Crédit : archive/Anne-Charlotte Lehartel).
Tahiti, le 27 avril 2026 – Un petit garçon de 2 ans a été attaqué par un chien chez sa nounou, ce lundi, à Vairao, rapportent nos confrères de TNTV. Il était en arrêt cardio-respiratoire à l’arrivée des secours. Une enquête est ouverte pour déterminer les circonstances du drame.
 

Un petit garçon de 2 ans a été mordu par un chien au PK 11,5 de Vairao, ce lundi matin, rapportent nos confrères de TNTV. Selon le maire de Taiarapu-Ouest, Faana Taputu, “choqué” par cette tragédie, l’enfant aurait été déposé chez sa nounou par sa mère et il aurait été seul lorsque le chien l’a attaqué. La nounou l’aurait retrouvé par terre, gravement blessé, avant d’appeler les secours.
 
Selon nos informations, les pompiers de Taiarapu-Ouest sont intervenus sur place avec une équipe médicale de l’hôpital de Taravao : à leur arrivée, le petit garçon était en arrêt cardio-respiratoire. Il n’a malheureusement pas pu être réanimé.
 
Une enquête est ouverte pour déterminer les circonstances du drame. Une autopsie doit notamment être pratiquée.
 

Rédigé par Anne-Charlotte Lehartel le Lundi 27 Avril 2026 à 15:47 | Lu 5473 fois
           


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