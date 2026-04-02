

Félix Tokoragi s’est “attribué par erreur 6 sièges”

Tahiti, le 17 avril 2026 - Dans son déféré relatif à l’attribution des sièges au conseil municipal de Makemo, le haut-commissaire considère que Félix Tokoragi “a attribué par erreur 9 sièges au lieu de 12 à la liste 3 (celle de Vaitiare Fournier, NDLR) et 6 sièges au lieu de 3 à la liste 4 (celle de Félix Tokoragi, NDLR)”. L’État “sollicite la désignation” de Thomas Tepuhiri, Léa Utia et Daniel Takotua en tant que conseillers municipaux de Makemo à la place de Mélodie Williams, Rauri Mauati et Anami Rangivaru.



Tahiti infos s’est procuré le déféré du haut-commissaire “à l'encontre des opérations électorales du 22 mars 2026, portant élection des conseillers municipaux de la commune de Makemo”.



Il a été envoyé le 25 mars dernier, soit trois jours après la proclamation des résultats par Félix Tokoragi, au président du tribunal administratif de la Polynésie.



Tahiti infos avait d’ailleurs annoncé le 30 mars dernier, que le haut-commissaire allait déférer les résultats du second tour des municipales de Makemo devant le tribunal administratif . Il avait d’ailleurs rappelé, lorsqu’on l’avait interpellé sur la répartition des sièges sur cet atoll, qu’après l’établissement du procès-verbal, c’est au tāvana de proclamer les résultats , en tant que président du bureau de vote centralisateurs.



Le représentant de l’État avait également précisé à Tahiti infos que cette proclamation ne pouvait être remise en cause que par le tribunal administratif et “en aucun cas par l'autorité administrative (Conseil d'État, 14 novembre 2014, élections municipales de Gajac)”. Tahiti infos s’est procuré le déféré du haut-commissaire “à l'encontre des opérations électorales du 22 mars 2026, portant élection des conseillers municipaux de la commune de Makemo”.Il a été envoyé le 25 mars dernier, soit trois jours après la proclamation des résultats par Félix Tokoragi, au président du tribunal administratif de la Polynésie.Tahiti infos avait d’ailleurs annoncé le 30 mars dernier, que leles résultats du second tour des municipales de. Il avait d’ailleurs rappelé, lorsqu’on l’avait interpellé sur la répartition des sièges sur cet atoll, qu’après l’établissement du procès-verbal,, en tant que président du bureau de vote centralisateurs.Le représentant de l’État avait également précisé à Tahiti infos que cette proclamation ne pouvait être remise en cause que par le tribunal administratif et “en aucun cas par l'autorité administrative (Conseil d'État, 14 novembre 2014, élections municipales de Gajac)”.

“Désignation” de Thomas Tepuhiri, Léa Utia et Daniel Takotua comme conseillers Le représentant de l’État rappelle, dans ce courrier au président du tribunal administratif, un arrêté de la direction de la réglementation des affaires juridiques datant du 6 octobre 2025, fixant le nombre de conseillers municipaux à élire par commune.



Ainsi, la population de Makemo et ses communes associées telles que Katiu, Raroia et Taenga s'élevant à 1 391 habitants, elle devait donc élire 15 conseillers lors du second tour des dernières élections municipales qui ont eu lieu le 22 mars 2026.



Deux listes étaient encore en lice à Makemo, celle du maire sortant Félix Tokoragi, Toku 'oire here, qui a obtenu 576 voix, soit 48,44 % des suffrages exprimés, et la liste Tamariki oruro no Makemo e to na haga motu a tika menée par Vaitiare Fournier qui a obtenu 613 voix, soit 51,56 % des suffrages exprimés.



Et au vu des résultats obtenus, le haut-commissaire rappelle donc dans son courrier, adressé au président du tribunal administratif, que la liste de Vaitiare Fournier aurait dû avoir 12 sièges au lieu de 9 actuellement et le maire sortant Félix Tokoragi 3 sièges au lieu de 6 actuellement.



Le représentant de l'État en Polynésie précise même la répartition des sièges par communes associées, soit un siège pour Félix Tokoragi à Makemo, un à Katiu et un à Taenga. Et pour Vaitiare Fournier, huit à Makemo, deux à Katiu et deux à Raroia.



Il écrit ensuite dans son déféré que Félix Tokoragi “a attribué par erreur 9 sièges (au lieu de 12)” à Vaitiare Fournier et “six sièges” à sa liste “au lieu de 3”.



“En conséquence, Mélodie Williams, Rauri Mauati et Anami Rangivaru ont été proclamés élus en lieu et place de Thomas Tepuhiri, Léa Utia et Daniel Takotua”.

Félix Tokoragi : “Il n’y a pas de tāvana forever” Rappelons que lors de la cérémonie d’investiture à Makemo le dimanche 29 mars dernier, au grand dam d’une grande partie des électeurs de cet atoll, c’est bien Félix Tokoragi qui a été proclamé tāvana.



En effet, Ana Flores de Raroia et Arthur Graphe de Takume avaient tous deux retourné leur veste lors de l’élection du maire.



Cela avait d’ailleurs provoqué un tollé sur l’atoll et les réseaux sociaux à tel point que les électeurs avaient balancé des chaises en direction de leurs élus. Des insultes et des menaces avaient également été proférées à leur encontre lors de cette soirée d’investiture.



Tous se souviendront de la toute première séance du conseil municipal de Makemo, où dès que les résultats avaient été proclamés “tout de suite, [Félix Tokoragi] s'est précipité vers sa veste et s’est mis lui-même son écharpe. Il s'est lui-même investi. Le procès-verbal n’avait même pas encore été signé”, avait alors déclaré Vaitiare Fournier. Après tout ce grabuge, la séance avait dû se poursuivre à huis clos, sans Vaitiare Fournier ainsi que ses colistiers qui avaient décidé de rester avec la population pour les calmer. “C’est une victoire qui nous a été volée”, avait alors déclaré Vaitiare Fournier à Tahiti Infos.



Quant au conseiller de Takume, Arthur Graffe, il voulait lui être maire délégué. Vaitiare Fournier d’ajouter : “J'ai quand même des valeurs. Je suis avant tout chrétienne et c'est ça qui me donne la force de tenir”. Elle appelle la population à “rester dans le calme. On met ça dans les mains de la justice et on attend. Il n'y a pas d'élément qui me semble être en notre défaveur.”



Rappelons que Félix Tokoragi n’a eu de cesse de répéter en 2020 qu’il ne ferait pas de troisième mandat en tant que tāvana. Il avait même annoncé lors du congrès de A here ia Porinetia en mars 2022 : “Je ne me représenterai pas en 2026. Il n’y a pas de tāvana forever”. Rappelons qu’il a été démissionné de A here ia Porinetia par les instances dirigeantes du parti car ce dernier avait finalement décidé de ne plus respecter cette limitation de mandats qui devrait permettre, selon Ahip, le renouvellement de la classe politique.

Rédigé par Vaite Urarii Pambrun le Samedi 18 Avril 2026 à 20:13 | Lu 4691 fois



