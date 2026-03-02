

Préavis de grève à l’OPT

Tahiti, le 3 mars 2026 - Un flot de préavis de grève a été déposé en début de semaine dans toutes les filiales de la holding OPT. Marara Paiement, Vini Distribution, Onati, Fare Rata et la holding en elle-même sont touchés. Les préavis suspendent ceux déposés en août 2025, pour un début de mouvement lundi prochain à 0 heure, si les discussions préalables ne donnent pas satisfaction.



La CSTP-FO, la CSIP, O oe to oe rima et la Sapot ont déposé lundi un préavis de grève commun dans toutes les sociétés de la holding OPT. Une grève qui débutera lundi prochain à 0 heure si les discussions bloquent lors des négociations à venir.



Les syndicats mettent l’accent sur “les dysfonctionnements” au sein de la holding, mais aussi sur la situation déficitaire du groupe issue d’une “gouvernance incompétente” et de “la défiance des DRH et des DG”.



Les mots sont forts dans des documents faisant état de “pratiques managériales nulles”, de “dialogue social mauvais” et de “critique sur la communication en interne”. L’OPT a beau cartonner ces derniers mois en va’a, les salariés de leur côté semblent ramer au quotidien.



L’intersyndicale demande que ces problèmes managériaux soient réglés, mais a aussi plusieurs autres revendications comme la régularisation des primes d’efficience, la revalorisation des grilles de salaire, la revalorisation des primes et indemnités issues de la convention commune de 2024 ou encore la régularisation des indemnités de congés, calculées de façon erronée.



D’autres point sont aussi soulevés par les syndicats comme la mise au prorata du 13e mois et de la prime d’efficience pour les mamans en congés maternité, le déplafonnement de la prime d’ancienneté, le non-remplacement de certains postes et bien entendu le malaise persistant au sein de la holding face à l’arrivée de Google et de Starlink.



Les salariés de la holding, tous services confondus, demandent enfin que “le Pays confirme l’avenir des missions de service public déjà reconnues et confiées à l’OPT”, que “le groupe assure seul la couverture des zones dites de ‘désert bancaire, postal et numérique’” et que soient “enfin consacrées comme missions de service public les activités des agents”.



Certaines demandes sont plus spécifiques. Ainsi, les salariés de Vini Distribution souhaitent voir mettre en place les accords sur le télétravail, les salariés d’Onati parlent de primes annuelles “amputées”, d’un régime d’astreinte non réglementaire et d’une succession de CDD signés à des agents, sans les passer en CDI.



Le préavis de grève stipule enfin que les salariés attendent “un engagement clair et ferme du Pays à garantir les subventions nécessaires, avec des financements transparents et pérennes, pour assurer la continuité du service et la sécurité des emplois”.





Rédigé par Bertrand PREVOST le Mardi 3 Mars 2026 à 17:07




