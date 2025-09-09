La demande des syndicats pour “affronter la concurrence mondiale”

Tahiti Infos s’est procuré la lettre adressée en réponse par l’intersyndicale où elle exprime ses vives inquiétudes quant aux différentes réformes prévues par le Pays qui, selon elle, s’inscrivent dans “un contexte de profonde déstabilisation du modèle historique de l’OPT”.



D’abord avec “l’arrivée sauvage des acteurs mondiaux” qui va être encadrée car ces derniers ne sont pas soumis “aux contraintes de l’obligation de service public” et représentent donc une menace directe pour l’équilibre économique du groupe OPT. L’intersyndicale souligne que cette concurrence est susceptible de “capter les segments les plus lucratifs du marché” avec un risque certain pour “le financement pérenne de l’ensemble du service public des télécommunications, notamment le maintien des services dans les archipels isolés et les zones blanches”. Pour les syndicats, la réorganisation voulue par le Pays doit être “synonyme de croissance et de stabilité et non de restructuration ou de réduction des effectifs”. Pour les syndicats, cette menace “rend d’autant plus vitale la protection de nos emplois locaux face à ce nouvel équilibre mondial”.



Le deuxième facteur, concerne “l’anticipation d’une organisation rénovée et d’une modernisation du service public” et ce sans que les organisations syndicales aient une “garantie formelle” sur le maintien des effectifs. Cela suscite une “anxiété légitime au sein du personnel”. L’intersyndicale rappelle que le préavis de grève en cours est là pour tirer la sonnette d’alarme sur “les conséquences sociales, sur les risques de délitement des équipes et, par conséquent, de la qualité du service rendu”. Raison pour laquelle, l’intersyndicale demande des “garanties (…) indispensables pour réussir cette transition majeure”.