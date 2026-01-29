

Juliana Ruta, nouveau transporteur scolaire à Moorea

Tahiti, le 17 février 2026 - À la rentrée, la semaine prochaine, c’est désormais Juliana Ruta qui assurera le transport scolaire à Moorea avec l’aide de Willy Chung Sao qui lui louera ses bus, dont des neufs. Warren Guilloux a été remercié par la nouvelle ministre de l’Éducation, Samantha Bonet-Tirao. Il regrette que le Pays ne l’ait pas plus aidé.



Une convention entre le Pays et Juliana Ruta devrait être signée dans les jours prochains afin que cette dernière prenne en charge le transport scolaire dès la reprise des cours, la semaine prochaine. Cette dernière attend l’arrivée, ce jeudi à Moorea, de dix bus de Tahiti appartenant à Willy Chung Sao, président de RTCT (Tere Tahiti), dont la moitié sont “comme neufs”, a précisé ce transporteur. “J’ai accepté de louer mes bus à Juliana pour aider les enfants et parents de Moorea. En plus Juliana est de Moorea, elle connaît bien les parents et connait déjà le transport scolaire puisqu’on a déjà travaillé ensemble”, assure Willy Chung Sao.



Également contactée, Juliana Ruta se dit “satisfaite”. “C’est surtout à nos enfants que je pense”, dit-elle.



Pour la ministre de l’Education, de l’Enseignement supérieur et de la Culture nouvellement nommée, Samantha Bonet-Tirao, pas question de “créer des malentendus” concernant le transport scolaire à Moorea. Pour elle, “l'essentiel, c'est que les parents (…) ont été entendus et qu’ils puissent être rassurés et que nos élèves puissent être transportés” à la rentrée, lundi prochain.

“Des bus en sécurité”



Et ils sont 1 687 élèves qui “ont besoin



La ministre de l’Éducation a tenu à souligner que pour Warren Guilloux, de Warren Transports qui assurait



Samantha Bonet-Tirao a confirmé que Juliana Ruta devrait donc être le nouveau prestataire du Pays pour le transport scolaire à Moorea si toutes les parties s’entendent. “Je suis comme Saint-Thomas, je veux signer les choses et les voir moi-même.”



Selon la ministre de l’Éducation, les transporteurs sont eux aussi “soucieux de la réussite de nos élèves”. Elle espère que la convention sera signée ces jours-ci. “Je fais confiance à l'intelligence de l'homme”, dit-elle, préférant toutefois “ne pas rentrer dans les détails” des discussions avec le nouveau transporteur. Mais ce qu’elle souhaite surtout, c’est qu’un engagement soit pris sur du long terme : “C'est pour ça que je parle de durabilité”.



Samantha Bonet-Tirao rappelle que “réussir, c'est avant tout être bien et aller à l'école dans de bonnes conditions”. Sa “mission”, depuis sa nomination vendredi dernier, a été de “trouver des solutions pour que nos enfants à la rentrée puissent avoir des bus et être transportés en toute sécurité ” avec notamment ses équipes.Et ils sont 1 687 élèves qui “ont besoin d'aller à l'école pour réussir”. “Pour moi, c'est important, j'ai été technicienne avant d'être ministre. Et avant d'être ministre, je suis maman (…). Et il n'était pas question de les laisser dans cet état-là.”La ministre de l’Éducation a tenu à souligner que pour Warren Guilloux, de Warren Transports qui assurait le transport scolaire à Moorea depuis 2024, “ça n'a pas été facile pour lui aussi. Il a donné le meilleur de lui et je tenais vraiment à le remercier parce qu'il a fait ce qu'il pouvait”. Et d’ajouter : “Il a fait tout son possible pour trouver des solutions”.Samantha Bonet-Tirao a confirmé que Juliana Ruta devrait donc être le nouveau prestataire du Pays pour le transport scolaire à Moorea si toutes les parties s’entendent. “Je suis comme Saint-Thomas, je veux signer les choses et les voir moi-même.”Selon la ministre de l’Éducation, les transporteurs sont eux aussi “soucieux de la réussite de nos élèves”. Elle espère que la convention sera signée ces jours-ci. “Je fais confiance à l'intelligence de l'homme”, dit-elle, préférant toutefois “ne pas rentrer dans les détails” des discussions avec le nouveau transporteur. Mais ce qu’elle souhaite surtout, c’est qu’un engagement soit pris sur du long terme : “C'est pour ça que je parle de durabilité”.Samantha Bonet-Tirao rappelle que “réussir, c'est avant tout être bien et aller à l'école dans de bonnes conditions”.

“Je n'avais pas d'aide du territoire”



Ce dernier espère d’ailleurs que Willy Chung Sao ne fasse pas comme en 2024, à savoir “demander à augmenter les prix sinon il arrête le transport scolaire. Sinon, c'est vous encore qui aurez des soucis de transport. Je suis étonné qu'il ait accepté le même montant. Alors qu'en janvier, il n'était pas du tout d'accord.”



Warren Guilloux souligne avoir fait au mieux pour les élèves de Moorea. “Ce sont mes enfants aussi”, dit-il. “En même temps, on ne me donnait pas les moyens,



Le jeune homme ne cache pas sa déception face à cette décision. “J’ai été déçu mais d'un autre côté, soulagé de ne plus avoir cette pression médiatique sur moi, sur mes épaules, ça a touché aussi ma famille, surtout mes parents. Je vais me consacrer à mes entreprises et le tourisme que j'adore.”



En attendant, Warren Guilloux compte bien honorer son contrat avec la commune de Moorea-Maiao concernant le transport régulier jusqu’en mai prochain , sauf si le tāvana décide de mettre fin à ce contrat.



Par ailleurs, le futur ex-prestataire du Pays ne comprend pas pourquoi le quatrième appel d’offres pour le transport a été rendu infructueux, un cinquième va être lancé prochainement. “La ministre m'a juste dit que l’appel d’offres est infructueux, elle ne m’a pas dit pourquoi”.



Selon nos informations, le prochain appel d’offres devrait proposer deux lots et la convention s’étalera sur sept ans. “Je ne sais pas si je vais y répondre, pendant deux ans, on m'a baladé (…) et promis monts et merveilles et à la fin, il n’y a rien eu”.



Warren Guilloux assure que “le fait que j’aille à Moorea vient du président Moetai Brotherson car il ne voulait plus de Willy Chung Sao”. Il rajoute même que l’ancien ministre de l’Éducation Ronny Teriipaia ne faisait qu’“exécuter les consignes de son chef. Et si on ne lui donne pas les moyens, il ne pouvait donc rien faire et après, c’est nous ramassions”. Il appelle le président du Pays à “faire les choses comme il faut”. Warren Guilloux a été contacté par la ministre de l’Éducation lundi et elle lui a fait part de sa décision. “J’ai apprécié qu’elle m’ait prévenu en avance pour éviter que je l’apprenne par les autres”, confie-t-il. “Mais bon, j'entendais les rumeurs, mes chauffeurs me disaient que c’est Juliana qui allait reprendre.”Ce dernier espère d’ailleurs que Willy Chung Sao ne fasse pas comme en 2024, à savoir “demander à augmenter les prix sinon il arrête le transport scolaire. Sinon, c'est vous encore qui aurezJe suis étonné qu'il ait accepté le même montant. Alors qu'en janvier, il n'était pas du tout d'accord.”Warren Guilloux souligne avoir fait au mieux pour les élèves de Moorea. “Ce sont mes enfants aussi”, dit-il. “En même temps, on ne me donnait pas les moyens, je n'avais pas d'aide du territoire. Le jeune homme ne cache pas sa déception face à cette décision. “J’ai été déçu mais d'un autre côté, soulagé de ne plus avoir cette pression médiatique sur moi, sur mes épaules, ça a touché aussi ma famille, surtout mes parents. Je vais me consacrer à mes entreprises et le tourisme que j'adore.”En attendant, Warren Guilloux compte bien honorer son contrat avec la commune de Moorea-Maiao concernant, sauf si le tāvana décide de mettre fin à ce contrat.Par ailleurs, le futur ex-prestataire du Pays ne comprend pas pourquoi le quatrième appel d’offres pour le transport a été rendu infructueux, un cinquième va être lancé prochainement. “La ministre m'a juste dit que l’appel d’offres est infructueux, elle ne m’a pas dit pourquoi”.Selon nos informations, le prochain appel d’offres devrait proposer deux lots et la convention s’étalera sur sept ans. “Je ne sais pas si je vais y répondre, pendant deux ans, on m'a baladé (…) et promis monts et merveilles et à la fin, il n’y a rien eu”.Warren Guilloux assure que “le fait que j’aille à Moorea vient du président Moetai Brotherson car il ne voulait plus de Willy Chung Sao”. Il rajoute même que l’ancien ministre de l’Éducation Ronny Teriipaia ne faisait qu’“exécuter les consignes de son chef. Et si on ne lui donne pas les moyens, il ne pouvait donc rien faire et après, c’est nous ramassions”. Il appelle le président du Pays à “faire les choses comme il faut”.



Rédigé par Vaite Urarii Pambrun le Mardi 17 Février 2026 à 19:01 | Lu 857 fois



