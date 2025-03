“On est dans le flou”

Moorea, le 24 mars 2025 - Un nouvel appel d’offres relatif au transport scolaire par voie terrestre à Moorea a été lancé le 12 mars dernier. “C’est la première fois qu’un appel d’offres est reporté autant de fois (…) et surtout on ne connait pas les raisons”, confie Xavier Chung Sao de RCTC. Les candidats regrettent également d’avoir appris le nouvel appel d’offres en scrutant le Journal officiel. “Je ne sais pas quelle est la stratégie du gouvernement.”



En janvier 2024, le ministre de l’Éducation Ronny Teriipaia avait annoncé à Tahiti Infos qu’un appel d’offres relatif à la délégation de service public du transport scolaire terrestre à Moorea allait être lancé en février 2024 pour les dix prochaines années. Il avait également assuré que cela allait être en vigueur à la rentrée 2024.



Mais plus d’un an plus tard, on en est toujours au même point. Rien de ce que le ministre de l’Éducation avait annoncé n’a été fait. Plusieurs appels d’offres se sont succédé depuis sans qu’aucun résultat et surtout sans que les candidats ne soient tenus informés du résultat.



Le directeur de production de RTCT (Tere Tahiti) Xavier Chung Sao, candidat à ces différents appels d’offres, se dit “étonné de la procédure car cela prend beaucoup de temps et à chaque fois, c’est reporté ou repoussé et surtout, on ne connait pas les raisons, du coup on est étonné. Normalement, si le marché ne va pas au bout, on doit quand même être informé du pourquoi le marché n’est plus bon. On est dans le flou car on n’a pas d’éléments du tout.”

Des reports incessants Le directeur de production de RTCT Xavier Chung Sao assure que “c’est la première fois qu’un appel d’offres relatif au transport scolaire est reporté autant de fois. C’est une situation inédite, on est navré pour la population de Moorea.”



Il regrette également de ne pas avoir de nouvelles quant aux précédents appels d’offres. “On a déposé un dossier à chaque appel d’offres et on n’a eu aucune réponse pour nous dire si on a été retenu ou pas ni si le marché a été déclaré infructueux ou pas. On découvre dans le Journal officiel qu’il y a un nouvel appel d’offres pour toujours le même marché.”



Xavier Chung Sao affirme même être inquiet de la situation et s’interroge : “Je ne sais pas quelle est la stratégie du gouvernement”. Mais qu’importe, il assure avoir répondu à tous les appels d’offres relatifs à la délégation de service public du transport scolaire terrestre à Moorea. “On est prêt à travailler pour améliorer la situation”, dit-il.



Autre inquiétude du directeur de production de RTCT, c’est qu’à chaque fois qu’il répond aux appels d’offres relatifs à la délégation de service public du transport scolaire terrestre à Moorea, “on donne notre analyse technique selon notre expérience. On espère que ces éléments, une fois les dossiers ouverts et dépouillés, ne vont pas être divulgués à d’autres personnes et que cela restera confidentiel. Et que cela ne va pas profiter à d’autres personnes.”



Il a une nouvelle fois retiré le dossier d’appel à candidatures et est actuellement en train de l’examiner, “même si le délai est quand même assez court”. En effet, les candidats ont à peine trois semaines pour constituer leur dossier puisque l’offre a été publiée au Journal officiel le 12 mars dernier et la date limite de remise des candidatures a été fixée au 31 mars à 15 h 30.



Contactée, Juliana Ruta, l’une des autres candidats, n’a pas souhaité s’exprimer. Le président de la commission de l’éducation à l’assemblée, Heinui Le Caill, tout comme le transporteur Warren Guilloux, qui assure depuis janvier 2024 le service public du transport scolaire par voie terrestre de Moorea, n’ont pas répondu à nos différents appels. Au bureau de Warren Guilloux à Ra’iatea, on nous a même assuré que ce dernier n’est pas disponible pour une interview car “il travaille avec les touristes, il fait des navettes”.



Quant au ministre de l’Éducation Ronny Teriipaia, il a donné un avis “défavorable” pour une interview avec la Direction générale de l’éducation et des enseignements (DGEE) ainsi qu’avec lui.

Rédigé par Vaite Urarii Pambrun le Mardi 25 Mars 2025