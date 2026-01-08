

Le ministre de l’Éducation, Ronny Teriipaia, poussé vers la sortie

Tahiti, le 6 février 2026 – Un remaniement ministériel aura lieu ce vendredi 13 février pour annoncer le remplacement du ministre de l’Éducation de l’Enseignement supérieur et de la Culture, Ronny Teriipaia.



Le président du Pays Moetai Brotherson a confirmé l’information relative au départ, la semaine prochaine, du ministre de l’Éducation de l’Enseignement supérieur et de la Culture de son gouvernement. Son successeur sera d’ailleurs présenté aux médias le 13 février prochain.

“Il ne va pas démissionner”



Rappelons également que lorsque son ancienne cheffe de cabinet, Titaina Lehartel, a été poussée à démissionner, Ronny Teriipaia avait lui-même menacé de quitter le gouvernement. Mais ses proches l’avaient alors convaincu de n’en rien faire. Depuis plusieurs mois ce n’est pas l’amour fou entre le président du Pays Moetai Brotherson et son ministre Ronny Teriipaia. Et, à l’instar de son ancienne cheffe de cabinet, Titaina Lehartel, poussée à la démission du ministère en novembre dernier, selon une source de l’avenue Pouvanaa a Oopa le président du Pays préfèrerait que Ronny Teriipaia pose sa démission. “Il ne va sûrement pas lui donner ce plaisir. Il a dit à Moetai Brotherson que c’est sa décision et qu’il n’a qu’à l’assumer et prendre ses responsabilités.” Ce refus de démissionner est surtout, selon nos sources, un choix de Ronny Teriipaia pour “que la population se rende compte de comment Moetai Brotherson est vraiment”.Rappelons également que lorsque son ancienne cheffe de cabinet, Titaina Lehartel, a été poussée à démissionner, Ronny Teriipaia avait lui-même menacé de quitter le gouvernement. Mais ses proches l’avaient alors convaincu de n’en rien faire.

“Des décisions pesées” Interrogé ce vendredi après-midi, en marge d’une conférence de presse sur le nucléaire, le président Moetai Brotherson confirme l’information. “Je ne pousse personne à partir, on prend des décisions et ce sont des décisions qui sont pesées. Ensuite, une fois qu'elles sont prises, elles sont appliquées.”



Toujours selon nos sources, Moetai Brotherson reprocherait, entre autres, à son ministre la perte de la licence Métiers d’art et du désign, mention matériaux (DN MADe) mis en place en 2022 par l’ancien directeur du Centre des métiers d’art, Viri Taimana, évincé l’année dernière.



“S’il n'y avait que ça… Mais non ! Au bout d'un moment, on analyse l'action des ministres, puis on analyse surtout leur capacité à livrer ce qui doit l'être. Puis on prend des décisions”, a corrigé Moetai Brotherson.



Contacté à plusieurs reprises, le ministre de l’Éducation de l’Enseignement supérieur et de la Culture, Ronny Teriipaia n’a pas répondu à nos sollicitations. Ses collaborateurs ont tous nié le fait qu’ils soient déjà sur le départ. Interrogés également sur le fait que leur ministre soit poussé vers la sortie les seules réponses obtenues ont été : “Nous ne sommes pas au courant (…). Rien n’est officiel.”



Certaines personnes regrettent déjà le départ de Ronny Teriipaia et espèrent que le prochain ministre va être “dans la continuité du travail effectué, et surtout que les réformes au niveau de la culture continuent (…). On perd le dernier ministre Tavini”.



On devrait donc découvrir la semaine prochaine le gouvernement Brotherson 4 après le départ encouragé de l’ancienne vice-présidente, Éliane Tevahitua, le remplacement du ministre de l’Économie Tevaiti Pomare et celui de la ministre des Sports et de la Prévention de la délinquance, Nahema Temarii.



Rappelons que Ronny Teriipaia est ministre de l’Éducation depuis le 15 mai 2023.



Rédigé par Vaite Urarii Pambrun le Vendredi 6 Février 2026 à 17:15 | Lu 3495 fois



