Perturbation du ramassage scolaire à Moorea

Dans un courrier adressé à Warren Guilloux le 10 janvier 2026, les chauffeurs de bus lui demandent de leur régler ce qu’il doit au niveau de leur salaire, de leur remettre leur fiche de paie depuis décembre 2024, de régulariser la situation des employés qui n’ont pas de contrat de travail, de s’engager à les payer “à temps chaque mois”, et de leur payer les congés de 2024 et 2025 ainsi que “toutes les sorties effectuées”. “Nous demandons que les chauffeurs de bus soient payés et dès que ce sera fait on pourra discuter. C’est à prendre ou à laisser”, insiste l’un des chauffeurs de bus de Moorea que nous avons pu contacter. “À Noël nous avons mangé des cailloux”, dit-il pour bien insister sur le fait qu’ils n’ont pas été payés. Il ajoute même que les messages envoyés à Warren Guilloux ainsi qu’à son adjoint sont restés lettres mortes. “On l’attend de pied ferme”, car, dénonce-t-il, certains convoyeurs et chauffeurs n’ont pas été payés depuis cinq voire six mois.



Le chauffeur dénonce aussi les méthodes de Warren Guilloux qui les payait “de la main à la main à raison de 83 000 ou 90 000 francs le mois. Il ne nous payait jamais la totalité de notre salaire”. Ils sont aujourd’hui déterminés à ne plus laisser passer ces irrégularités. “On ne veut plus de ce système. Lui, il est en Amérique, en train de manger des burgers et nous on est ici à manger des cailloux ? Non ça suffit.”



Le chauffeur rappelle que ce problème dure maintenant depuis deux ans : “Tous les habitants de Moorea sont au courant de cette situation. En plus on n’est pas déclarés à la CPS, on a aucune fiche de paie, et pas non plus de contrat.” Il explique qu’en octobre dernier lors d’une rencontre avec Warren Guilloux, ce dernier leur avait promis que ce problème allait être réglé. Rien n’a changé trois mois plus tard.