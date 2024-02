Le transport régulier en bus à Moorea continue

Tahiti, le 31 janvier 2024 – Un transport régulier en bus sera finalement assuré pour les administrés de Moorea qui prennent le premier bateau pour se rendre à Tahiti et pour leur retour en fin de journée.



Bonne nouvelle pour les habitants de Moorea-Maiao qui n’ont pas de véhicule. En effet, le transporteur Warren Guilloux, qui s’occupait depuis la rentrée scolaire que du transport scolaire, va dès ce jeudi matin ainsi que le soir “reprendre le transport régulier, comme RTU le faisait avant, tôt le matin pour ceux qui vont au travail à Tahiti”.



Les discussions ont été entamées avec le tāvana de l’île Sœur, Evans Haumani, dès que ce dernier a appris que l’ancien transporteur rapatrierait tous ses bus à Tahiti le 1er février car ne s’occuper que du transport régulier n’était pas “rentable” pour lui, avait alors déclaré Xavier Chung Sao, le directeur des ressources humaines de la société RTU.



Le tāvana reconnaît que les discussions n’ont pas été faciles avec le nouveau transporteur. “Il ne devait d’abord s’occuper que du transport scolaire. Et il avait du respect également pour Willy Chung Sao et c’est pour cela qu’il ne voulait pas prendre en charge le transport régulier. Finalement, RTU s’est désisté et je lui ai demandé d’aider notre population.” Evans Haumani assure également que ce transport régulier est “temporaire” et qu’un appel d’offres sera lancé en juillet prochain. Mais en attendant, une convention a été signée avec le nouveau transporteur, Warren Guilloux.

La gratuité pour les matahiapo Autre bonne nouvelle, affirme le tāvana, c’est que désormais, les matahiapo qui prendront le bus ne paieront pas leur transport. Un projet qu’il voulait déjà mettre en place depuis des années avec l’ancien transporteur mais sans succès. Il en est de même pour les enfants jusqu’à 2 ans. “Je vois des familles, lorsqu’elles prennent le bus, elles ont deux ou trois enfants avec elles et c’est lourd pour elles.” Le tarif pour les enfants de 3 à 12 ans sera de 150 francs et 300 francs pour tous les autres passagers, “comme avant” précise le tāvana.



Autre nouveauté, un transport sera également assuré durant tout le week-end, soit un le matin et un en fin de journée pour rentrer à Tahiti. “Il parait que l’ancienne société ne le faisait pas, mais nous, on va le mettre en place. On va faire un test (…). Il faut aussi que la population s’habitue”, affirme Warren Guilloux. Il a tenu également à rassurer les taxis ou transporteurs touristiques : “Je ne vais pas les gêner, je ne prends que les réguliers, c'est-à-dire que les gens les habitants de Moorea”.

Départs de Moorea pour un ramassage à partir de Tiahura - 4 heures pour le bateau de 5 h 10

- 9 h 50 pour le bateau de 11 h 15

- 11 h 50 pour le bateau de 13 h 15

Les bus seront à la disposition des passagers arrivant de Tahiti pour les navettes suivantes :

8 h 30 – 10 h 30 – 16 h 45 – 17 h 30



TARIFS

Gratuité pour les matahiapo et les enfants de moins de 2 ans

150 francs pour les enfants de 3 à 12 ans sera

300 francs pour les autres passagers



Rédigé par Vaite Urarii Pambrun le Mercredi 31 Janvier 2024 à 20:22 | Lu 701 fois