

Les transports scolaires inquiètent à Moorea

Tahiti, le 17 août 2025 - Ce week-end, dans un long post sur les réseaux sociaux, la mairie de Moorea a partagé son inquiétude concernant la rentrée scolaire et les transports scolaires qui ne sont toujours pas mis en place de manière pérenne.





“Rentrée scolaire… transport scolaire… la galère.” Les mots de la mairie de Moorea ce week-end sont sans équivoque. Les années passent sur l’île sœur, et le problème demeure. Toujours pas de transport scolaire garanti pour les élèves en cette nouvelle rentrée. Aussi, la mairie a décidé d’interpeller le gouvernement, ainsi que les parents d’élèves, pour alerter sur la situation.



“Si la rentrée des enfants scolarisés dans les premier et second degrés de nos écoles et établissements de Moorea et Maiao, s’est plutôt bien passée avec un accueil bien rodé pour recevoir les plus jeunes et les plus grands dans leurs classes respectives, l’acheminement de la maison aux écoles et établissements scolaires des élèves n’a, quant à lui, pas été au top et rien ne démontre pour l’instant, qu’une évolution rapide du transport scolaire vers du mieux est sur le point d’aboutir”, déplore la mairie.



En cause : la délégation de service publique, pilotée par la Direction générale de l’Éducation et des enseignements (DGEE), qui ne donne toujours pas satisfaction.



“Le contrat avec le précédent transporteur de ce service a été rompu par le commanditaire (DGEE) en décembre 2023, laissant le service sans suite pour la rentrée de janvier 2024”, rappelle la mairie. “C’est une entreprise de Raiatea (la Société Warren Transport) qui a accepté la proposition du ministre de l’Éducation, en promettant de faire le nécessaire pour faire parvenir à Moorea, le nombre de bus nécessaires. Ce ne fut pas le cas, le manque de bus a entraîné rapidement des premières difficultés de ramassage scolaire durant les deux derniers trimestres de l’année scolaire 2023-2024. Pour l’année 2024-2025, aucune évolution favorable n’a été constatée sur place par les autorités communales, parents d’élèves et enseignants ; les bus arrivés à Moorea pour assurer le service, issus de différentes communes de Tahiti, se sont avérés vieux, à la limite d’obtenir la carte violette délivrée par la Direction des transports terrestres et trop peu nombreux.”



Et cette nouvelle année ne déroge pas à la règle du mal en pis. “Les pistes engagées par le ministère et la DGEE pour définir un transporteur scolaire sérieux pour l’île de Moorea n’ont pas abouti, un nouvel appel d’offre serait dans les tuyaux mais sans connaissance de date officielle de (re)lancement”, explique amèrement la mairie qui ne peut que constater les dégâts sachant que Warren Transport conserve le transport scolaire sur Moorea “avec les moyens dont il dispose et que nous connaissons” conclut le message de la mairie.



L’année dernière, Moorea comptait 1.675 élèves pour le premier degré ainsi que 434 élèves pour le collège de Afareaitu, 315 élèves pour le collège de Paopao et 15 élèves pour le CJA.



“Il devient aujourd’hui urgent d’agir afin de rassurer les familles et de garantir, dans les meilleurs conditions, l’accès à l’éducation de tous les élèves de l’île, en toute sécurité”, demande le maire de Moorea, Evans Haumani, dans un courrier envoyé au ministère de l’Éducation.



Rédigé par Bertrand PREVOST le Dimanche 17 Août 2025 à 18:38 | Lu 335 fois



