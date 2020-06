Ces fusions nées du confinement

À Arue, la liste du maire sortant et représentant Tapura, Philip Schyle, était sortie en tête du premier tour avec 1 524 voix. Elle a été déposée dès le mois de mars sans aucun changement. En revanche, des tractations ont été menées parmi les trois autres listes Arue ia Papa'oa menée par la présidente déléguée du Tahoera'a Teura Iriti (1 128 voix), Ia ora Arue menée par Tepuanui Snow (362 voix) et Porionuu i Arue (286 voix) menée par le leader de Heiura-Les Verts Jacky Bryant.



Les discussions ont d'abord tourné autour des listes de Teura Iriti et Tepuanui Snow, mais ont finalement échoué faute d'accord. "On a demandé à ce qu'il y ait un partage équitable de la répartition des sièges, c’est à dire onze chacun", explique Tepuanui Snow avec un calcul particulièrement tiré par les cheveux… En effet, l'ancien communicant du Tahoera'a considère qu'il a "presque" la moitié des voix de Teura Iriti dont la liste est constituée pour moitié de Tavini et de Tahoera'a. "Nous avons quasiment le même nombre de voix que les deux partis historiques alors que nous n'avons jamais fait de politique"… Sans trop de surprise, Teura Iriti a renvoyé le président de la fédération des parents d'élèves à ses cahiers de mathématiques.



La surprise, en revanche, est venue de la fusion de dernière minute entre la liste de Teura Iriti et celle de Jacky Bryant. "J'ai intégré deux personnes de sa liste, Jacky Bryant lui-même et sa seconde de liste Mélodie Teariki", confirmait mercredi Teura Iriti. Au lendemain du premier tour, Jacky Bryant avait pourtant annoncé qu'il n'y avait pas de fusion possible avec Teura Iriti car "les programmes ne sont pas compatibles". Aujourd'hui changement de braquet : "Il y a eu la mise en place de CAES, puis des distributions de plats en faveur des tāvana sortants, d'où cette fusion pour le second tour". Jacky Bryant sera 6e et Mélodie Teariki 21e sur la liste de Teura Iriti.