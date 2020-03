​Les fusions pas très tendance pour le second tour

La quadrangulaire aura bien lieu à Taiarapu-Est. Le maire sortant Anthony Jamet qui a récolté 34 voix de moins que Béatrice Lucas lors du premier scrutin, a déposé sa liste. Il n'a effectué aucun changement. “Nous respectons ce que nous avons dit au départ dans le sens où nous avons pris du temps pour monter la liste et essayer d'avoir des colistiers qui ont du répondant et de plus par rapport à notre slogan “Unis pour l'avenir de Taiarapu Est”. On était donc plus ou moins tenus de respecter l'unité et l'union”. Et pour le soutien que pourrait leur apporter les listes qui ne sont pas présentes au second tour, Antony Jamet répond tout simplement : “il faut attendre un peu pour émettre un avis, c'est précoce car les municipales ont été reportées”.



Béatrice Lucas avec ses 1 454 voix au premier tour a fait de même. Sa liste a été déposée et elle ne fait aucune alliance pour le second tour. Elle considère que cela est de la perte de temps. “Cela va faire des décennies qu'on fait des alliances et après pendant six ans on va en conseil se batailler. Cela ne sert à rien”. Mais c'est une candidate dépitée qu'on a eu : “on va se retrouver avec les mêmes personnes au conseil municipal, et cela va recommencer. On a déjà perdu 6 ans et la population n'est plus au centre des préoccupations. C'est l'égo qui prime aujourd'hui”. Elle affirme avoir eu des discussions avec les deux listes qui ne sont pas présentes au second tour et qui lui ont assuré leur soutien mais elle reste dubitative “même si le leader dit qu'on te suit, l'électeurs fait son propre choix”.



Antoine Ganivet et Mata Suhas se sont rencontrés et des discussions ont eu lieu mais elles n'ont pas abouties. Chacun a déposé sa liste.

La tête de liste de “Monoraa Amui-La relève ensemble” Mata Suhas estime qu'elle ne partage pas la même politique que son concurrent. “On a une autre vision politique donc cela ne peut pas coller”.



La tête de liste de “Te hono hiti tau Taiarapu iti” Antoine Ganivet confirme effectivement les propos de Mata Suhas et rajoute simplement “une partie de son équipe ne voulait pas d'union” et dépité lui aussi il lâche “on aura essayé”.