​Heia Teina et Gaston Tunoa rejoignent la liste de Bruno Sandras

Tahiti, le 2 juin 2020 – Arrivée en troisième position lors du premier tour des municipales à Papara, la liste Amuitahira'a no Papara de Bruno Sandras a fusionné avec la liste Papara Ti'a Mai de Heia Teina et du tavana Gaston Tunoa. Ces derniers rejoignent la liste de l'ex-député en 3e et 4e positions.



Un peu de mouvement en coulisses à Papara à quelques semaines du second tour des municipales. Mardi matin, l'ancien député-maire de la commune, Bruno Sandras, a déposé sa liste Amuitahira'a no Papara au haut-commissariat avec deux modifications de taille dans sa composition. Arrivée troisième avec 648 voix (13,52%) lors du premier tour, la liste de Bruno Sandras a en effet fusionné avec la liste Papara Ti'a Mai (289 voix - 6,03%) menée par Heia Teina et sur laquelle se trouve l'actuel maire de Papara, Gaston Tunoa. Ces deux derniers candidats ont d'ailleurs rejoint la liste de Bruno Sandras, en troisième position pour Gaston Tunoa et en quatrième position pour Heia Teina.



Ces tractations menées par la liste Amuitahira'a de Bruno Sandras ont impliqué un temps la liste Tavini de Médéric Tehaamatai (333 voix – 6,95%), mais les discussions ont finalement achoppé ce week-end. Rappelons que c'est la femme de l'ancien maire Puta'i Taa'e, Sonia Pupua qui est arrivée en tête du premier tout avec 1 176 voix et 24,54% des suffrages, devant Papara To'u Fenua du dissident Tahoera'a Clément Legayic, suivi de Amuitahira'a no Papara de Bruno Sandras et enfin de Béatrice Peyrissaguet (653 voix – 13,42%). Ces quatre listes formant une quadrangulaire pour le second tour.