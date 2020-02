Tapura à Mo’orea, la désunion fait la farce

Ce n'est un secret pour personne, à chaque élection les appétits s'aiguisent. Tous les candidats veulent être parmi les premiers sur la liste pour être sûrs d'avoir un siège, ce qui fini systématiquement par un lot de déceptions et en amène certains à quitter le navire. Voici pourquoi le Tapura de Mo’orea cabote sur trois navires.

Les candidats des deux autres listes reprochent au président de la fédération Tapura John Toromona son manque de démocratie. “Il n'y a pas de discussion”, “il n'y a pas de transparence” ou encore “sa façon de faire n'est pas digne d'un président de fédération”, entend-t-on chez Ruta et Gallimard.

Les candidats de la liste "Moorea-Maiao e Ti'a ai" évoquent deux courriers envoyés en janvier et en juin 2019 dans lesquels ils demandaient au président Toromona d'organiser une réunion pour préparer les municipales. “Ces courriers sont restés lettre mortes”, pestent-ils.

Les deux listes opposées à John Toromona assurent que “ce n'est pas écrit dans le statut que le président de la fédération doit être la tête de liste”. Ils pointent du doigt le fait que le président fasse “comme s'il avait l'investiture du Tapura, avec notamment le nom de sa liste. (…) et utilise la permanence du parti, mais où allons-nous ?”. On se le demande…

De son côté, John Toromona affirme que la constitution des deux autres listes “ne le dérange pas (…). On me reproche de ne pas rassembler. Mais si les personnes ne veulent pas rester, je fais quoi ? Ils sont libres d'aller où ils veulent”. Il soutient que la présence de ces deux listes “ne va pas diviser le Tapura”. Il considère que les membres doivent être fidèles à leur président “si on est Tapura, on suit son président de fédération. S'ils ne sont pas respectueux du système, on ne va pas réussir”. Ou l’art de se contredire…