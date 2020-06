​Fusions et réconciliations à Moorea

Trois listes Tapura s'étaient élancées au premier tour, sans compter celle du maire Evans Haumani, qui tente depuis plusieurs mois de se rapprocher du parti majoritaire : celle du Tapura no Moorea Maiao, menée par l'élu et tāvana sortant de Afareaitu, John Toromona, celle du Tapura amui no Moorea Maiao, menée Moïse Ruta et enfin la liste Moorea Maiao e ti'a ai, menée par Guy Gallimard. Durant l'entre-deux-tours, des discussions ont eu lieu entre Moïse Ruta et John Toromona. "Il n'est pas gourmand et comme il est aussi Tapura, c'est plus facile", confiait ce week-end une source de la liste de John Toromona à propos de Moïse Ruta. Quelques changements ont donc été effectués au niveau de la liste du maire de Afareaitu pour y intégrer des membres de celle de Moïse Ruta.



En revanche, les longs mois séparant le premier du second tour n'ont pas permis de rapprocher John Toromona de Guy Gallimard. "Christiane (Kelley) a été la seule qui nous a contacté et avec qui on a eu des discussions franches et sincères. (…) Et John ne m'a pas du tout appelé", explique Guy Gallimard, tandis que John Toromona n'a pas souhaité s'étendre sur cette mésentente.