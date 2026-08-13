Transport maritime : le grand flou de l’ISPS

Rappelons que le terminal de croisière de Papeete a été inauguré en février 2025 et qu’en plus des “paquebots internationaux”, il sert à l’embarquement des passagers des navires locaux soumis aux normes de sûreté internationales, à l’instar de ceux du Aranui. Cela “ne signifie pas que les dessertes interinsulaires concernées sont assimilées à des croisières internationales” explique l’État mais que c'est le seul endroit du Fenua qui est équipé pour assurer les contrôles tels que prévus par l’ISPS.



Le service d’État aux affaires maritimes et le Port autonome ont, toujours selon ce que nous précise le haut-commissariat, “informé et accompagné” les armateurs concernant l’ISPS, dès mai 2025, en particulier les nouveaux navires. Et le Vaearai, le Apetahi Express et le Tuhaa pae ont reçu un courrier le 10 juin dernier leur indiquant “la nécessité de procéder à leur mise à niveau”.



Le port autonome a “adapté la tarification qui leur sera applicable, dans le but de trouver un équilibre entre le financement des moyens nécessaires au respect des exigences de sûreté et la nécessité de préserver l’accessibilité des desserte insulaires”.



Le président du Pays Moetai Brotherson, interrogé en marge du conseil des ministres délocalisé à Arue fin août, assure que “maintenant, il y a une réalité qui s'impose à tous, c'est le respect de la réglementation et de la loi. Moi, Président du Pays, Jordy Chan, ministre des Transports maritimes, Jean-Paul Le Caill, directeur du Port autonome, on ne peut pas enfreindre la loi”. Pour lui, “peu importe qu'on débarque [les passagers] différemment, c'est très compliqué. La législation est très complexe, mais maintenant, on y est tous assujettis”, a-t-il souligné concernant les modalités de l’ISPS et l’obligation de procéder aux opérations d’embarquement au terminal de croisière.



Une de nos sources du Pays, interrogée également fin août, expliquait que “c’est la règlementation internationale qui l’exige, c’est l’État qui nous oblige à embarquer tous les passagers qui vont à plus de 20 nautiques”. Le Pays d’ajouter aussi que c’est pour cette raison que “Moorea n’est pas concerné, mais pour toutes les autres îles, il faut embarquer au terminal de croisière parce que c’est une zone ISPS”.