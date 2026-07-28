

L’objectif est que “le Dory puisse prendre la mer et accomplir ses missions”

Tahiti le 25 août 2026 – L’armateur du Dory 2 est revenu ce mardi sur la panne du cargo-mixte. Finalement ce sont des mécaniciens du Fenua qui se sont occupés des réparations. Il espérait fortement quitter Tahiti ce mardi. Le président du Pays n’a pas voulu chercher de responsable aux déboires rencontrés par l’armateur et assure que l’objectif pour tous est que “le Dory puisse prendre la mer et accomplir ses missions”.



Après les péripéties vécues par le Dory 2 avec son blocage plusieurs heures par les remorqueurs du port autonome dans la rade de Papeete, vendredi, puis le refus d’embarquer ses passagers au quai des paquebots, le coût de l’opération étant jugé confiscatoire, le navire flambant neuf a finalement été contraint de rester à quai à Papeete en raison d’une panne, alors qu’il devait en principe appareiller lundi après-midi pour sa tournée inaugurale d’une semaine aux Tuamotu-Ouest.

“Il faut qu’on parte le plus tôt possible” Interviewé ce mardi matin l’armateur Eugène Degage explique que “le bateau a un problème sur deux des trois groupes électrogènes”. Un des deux groupes en panne a un “problème électrique qui a déjà été réglé”. Le second groupe a “une fuite sur un injecteur. On va le zapper et on va tourner avec les cinq autres [injecteurs]”.



L’armateur tablait mardi sur un départ du navire dans la soirée : “il faut qu’on parte le plus tôt possible, si c’est fini à 10 ou 11 heures le bateau s’en va”. Mais c’est sans compter le côté administratif. “Maintenant, il y a les affaires maritimes qui pourraient encore retarder le bateau”, peste-t-il.



Pour ce qui est des réparations faîtes, finalement, par des mécaniciens du Fenua, l’armateur assure que cela n’a pas affecté la garantie du constructeur. Il explique qu’il ne faut pas “démonter” les machines. “C'est un peu compliqué la garantie, mais nous, on ne démonte rien. Il y a un problème électrique, on va juste boucher un injecteur.”

Le but (…) c'est que le Dory puisse prendre la mer et accomplir ses missions” Interrogé, en marge du conseil des ministres délocalisé à Arue, le président du Pays Moetai Brotherson précise ne pas vouloir “entrer dans le détail de qui est responsable de quoi” et assure que l’objectif pour tous est que “le Dory puisse prendre la mer et accomplir ses missions. Ça, c'est notre but commun”.



Il rappelle que cela doit se faire dans le strict “respect de la réglementation et de la loi” et que personne ne peut “enfreindre la loi”.



Il y a “des considérations logistiques” à prendre en compte tout comme l’embarquement et le débarquement des passagers ou encore le fret. “Il y a eu des difficultés à se mettre en place, parce qu'il y avait un dialogue qui était parfois un peu incontrôlé.”



Le président du Pays est également revenu sur le fait que le haut-commissariat ait refusé de prolonger le séjour des mécaniciens venus avec le Dory 2. Il avance qu’il y a eu “un problème de visa (…). Ce visa est arrivé à échéance. Le haut-commissaire, forcément, les a envoyés en dehors du territoire. Le Dory joue un peu de malchance”.



Moetai Brotherson s’est également exprimé sur le bollard qui a été retiré à Manihi, par la commune, pour permettre au Dory 2 d’accoster. “Il faudra qu'on vérifie si ça a été fait comme il faut. Ça, c'est un autre sujet. Mais normalement, le Dory, s'il peut prendre la mer demain quand ses moteurs seront valides et que les mécanos seront revenus, il pourra faire le circuit complet qui est prévu, c'est ce que tout le monde espère.”

Rédigé par Vaite Urarii Pambrun le Mardi 25 Août 2026 à 19:00 | Lu 712 fois



