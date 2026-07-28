

Le Dory largue enfin les amarres

Tahiti le 27 août 2026 – Après plusieurs péripéties, le Dory a enfin quitté Papeete jeudi à 15h45 pour son voyage inaugural vers les Tuamotu de l’ouest.



Le Dory 2 qui devait larguer les amarres en début lundi à 14 heures est enfin parti ce jeudi à 15h45 pour sa tournée inaugurale vers les Tuamotu de l’ouest. Sur les réseaux sociaux, la société avait annoncé un peu plus tôt dans la journée un départ prévu depuis le quai des ferries à 14 heures.



Rappelons que le Dory avait d’abord été bloqué par deux remorqueurs du port autonome, pendant 14 heures, vendredi dernier, en rade de Papeete et mis dans l’impossibilité de rejoindre son quai de chargement à Motu Uta. Lundi dernier, alors qu’il devait larguer les amarres, le cargo mixte a été mis dans l’impossibilité, pour des raisons de sûreté, d’embarquer les passagers à Motu Uta. L’armateur a refusé que l’embarquement des passagers soit réalisé depuis le quai des paquebots en raison du coût jugé excessif de l’opération facturé par le port autonome.



Lundi soir, alors qu’il devait appareiller, le Dory 2 a été victime d’une panne sur deux de ses trois groupes électrogènes. L’un avait un problème électrique et le second une fuite sur un injecteur.

“Les moteurs de propulsion fonctionnent bien” Contacté jeudi avant que le Dory 2 ne quitte Papeete, l’armateur Eugène Degage affirme que les groupes ont été réparés mercredi en fin d’après-midi. “Normalement, on devait recevoir le permis de naviguer qui a été suspendu parce qu'il y avait qu’un seul générateur qui fonctionnait. Ils servent à produire de l'électricité à bord et il faut au moins qu’il y en ait deux qui fonctionnent. Et le permis on l’a eu ce jeudi matin.”



Il assure qu’il n’y a “pas de risque” que le bateau tombe en panne pendant la traversée jusqu’à Tikehau, premier atoll où le cargo mixte est attendu vendredi en tout début de matinée. Sur sa route il rejoindra ensuite Rangiroa, puis Fakarava, Manihi et Ahe avant son retour à Papeete probablement mardi prochain.



“De toute façon, les moteurs de propulsion fonctionnent bien. Et s'il y a un groupe qui marche, on a l'électricité à bord et il y a tout ce qu'il faut.” Le second générateur électrique est “un groupe de sécurité et s'il y a un système en panne, on peut continuer la route. Les moteurs marchent bien. Tout marche bien (…) il n’y a pas de risque non plus pour le fret surtout pour tout ce qui est frais”.



Le Dory a donc pris trois jours de retard sur le planning prévu. Une situation que déplore l’armateur : “On n'est pas content, évidemment qu’on est fâchés. Mais on est obligés d'attendre le permis pour pouvoir partir et on l’a eu ce matin”, a-t-il rouspété jeudi. Mais il s’avoue “soulagé (...) il est enfin parti et on nous attend aux Tuamotu”.



En dépit de sa capacité d’accueil de 140 passagers, le Dory n’en a embarqué aucun pour son voyage inaugural.

Rédigé par Vaite Urarii Pambrun le Jeudi 27 Août 2026 à 17:29 | Lu 465 fois



