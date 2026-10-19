Hawaiki Nui va'a : Histoire d'un mème

Tahiti, le 29 octobre 2026. L'Hawaiki Nui Va'a, c'est de l'effort, de la solidarité, du combat, du public... Mais c'est aussi l'occasion pour les internautes de s'emparer d'une photo et de la transformer en mème. Il était une fois, une pancarte.







L'édition 2026 de l'Hawaiki Nui Va'a a bien failli ne pas avoir lieu. En cause : la grève chez un transporteur aérien et un fournisseur de carburant, qui aurait pu tout bonnement faire tomber à l'eau la course.



Elle s'est finalement élancée de Huahine. Pendant l'épreuve, une jeune femme a répondu à Cyril Legayic, qui avait déclaré sur TNTV : "Moi, je m'en fous de la Hawaiki Nui. Moi, c'est les salariés."



Avec sa pancarte photographiée par nos confrères de TNTV, "Nous, on s'en fout pas du HWK "» mercredi, puis "HKNV, une course, une tradition", la jeune femme a fait passer son message.



C'était sans compter sur l'humour des internautes et l'utilisation de l'intelligence artificielle.

