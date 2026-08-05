Pour “une desserte régulière, fiable et pérenne tout au long de l’année”

Dans le communiqué commun, les autorités soulignnt que l’armateur a, de sa propre volonté, renoncé aux “solutions alternatives d’accostage” proposées par le Port autonome alors que le quai qui lui est dédié est occupé par le Dory 1 aujourd’hui hors service. L’armateur précise que le Dory 1 avait préalablement été positionné “cul à cul au quai” afin de permettre au Dory 2 d’accoster dans la même configuration, considérant que cette organisation répondait à une nécessité logistique et opérationnelle : le chargement et déchargement du Dory 2 face à leur entrepôt de Motu Uta.



Il affirme avoir étudié la proposition du Port autonome de mettre le Dory 2 au quai utilisé par le Aranui mais il a estimé que cette proposition était “incompatible avec son organisation logistique”. Selon lui cela leur aurait conduit à de gros retards des opérations de chargement en augmentant “significativement […] les risques d’avaries sur les marchandises, ainsi que les risques d’accidents et de détérioration de nos engins et matériels de manutention”. En outre l’armateur rappelle que cette configuration, au côté du Dory 1, avait préalablement “été étudiée et validée” par les services techniques du Port autonome en février dernier.



Eugène Degage souhaite maintenant qu’une “solution d’accostage pérenne à Motu Uta, à proximité immédiate de notre entrepôt logistique, puisse désormais être définie avec le Port autonome. Elle est indispensable pour garantir la régularité de la desserte, maîtriser les temps et les coûts de manutention et préserver les marchandises confiées par nos clients”.



Concernant le terminal de croisière où il a la nécessité d’embarquer les 140 passagers que peut accueillir son cargo mixte, l’armateur demande que les conditions tarifaires soient “définitivement clarifiées” par le Port autonome. L’utilisation de ce terminal engendre “des coûts supplémentaires incompatibles avec l’économie de cette desserte et qui seraient, à terme, supportés directement ou indirectement par les populations des îles”.