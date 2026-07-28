

Le Dory2 est en panne …

Tahiti le 25 août 2026 – Après le blocage de vendredi soir et le problème d’embarquement des passagers le Dory2 Heke Nui est toujours à quai à Motu-Ua en raison d’une panne technique. N’ayant pas reçu d’avis favorable du haut-commissariat pour prolonger le séjour des mécaniciens venus avec le navire, l’armateur va faire en sorte que ces derniers reviennent « le plus tôt possible » au fenua.



Le Dory 2 n’en a finalement pas terminé avec les difficultés. En effet, après avoir été bloqué pendant 14 heures, vendredi en fin d’après-midi, par les remorqueurs du port autonome alors qu’il se rendait à Motu-uta pour commencer à embarquer son fret. Puis lundi matin

la société apprend qu’elle ne pourra pas embarquer de passagers pour cette tournée inaugurale car elle refuse de se mettre au quai des paquebots expliquant que cela lui coûterai par jour 600 000 Fcfp par mois et plus de 20 millions Fcfp mensuellement.



Le cargo mixte devait donc larguer les amarres vers 14 heures lundi et mettre le cap sur les Tuamotu de l’Ouest. Mais finalement, il est resté à quai pour des raisons techniques. En effet, le Dory2 a essuyé une panne au niveau des injecteurs précise l’armateur Eugène Degage.



Ce dernier explique qu’il a essayé de convaincre, jusqu’à la dernière minute, le haut-commissariat de prolonger de quelques jours le séjour des mécaniciens venus avec le navire. Le but était de leur permettre de continuer à former le chef mécanicien du fenua.



Eugène Degage précise que ce dernier a effectivement bénéficié d’une formation d’une semaine à l’arrivée du bateau mais que cela était « insuffisant ». Il précise ensuite que « sur l’électronique notre mécanicien a encore besoin d’être formé et a besoin de conseil aussi ».



La société a finalement essuyé un refus de la part de l’Etat. Depuis la formation se fait à distance puisque les mécaniciens sont repartis. « La formation de fait par visio puisque les mécaniciens sont rentrés. Et cela n’a pas non plus été facile » affirme l’armateur.



L’équipe du Dory2 est restée jusque tard dans la nuit de lundi à mardi pour essayer tant bien que mal de réparer la panne. « On risque de ne pas partir et si on n’a pas réglé le problème. On risque de faire venir le mécanicien le plus tôt possible. Après nous on dépend aussi des vols » explique Eugène Degage.



Avec cette panne, le calendrier du Dory 2 est encore une fois décalée. En effet, il devait prendre le cap sur les Tuamotu de l’Ouest lundi en début d’après-midi. Et pour ce qui est du fret, et notamment les produits frais, l’armateur a assuré qu’ils étaient « dans les frigos, il n’y a aucun problème ».

Rédigé par Vaite Urarii Pambrun le Mardi 25 Août 2026 à 05:10 | Lu 1616 fois



