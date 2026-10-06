

Des millions détournés au bureau de poste de Taravao

Tahiti, le 19 octobre 2026 - Une présomption de détournement de fonds portant sur 17 millions de francs a été signalée au bureau de poste de Taravao. Emmanuel Nauta, le responsable de l’agence et également délégué syndical, serait mis en cause. Selon nos informations, deux enquêtes sont actuellement en cours dont “une interne” à Fare Rata.



Une communication interne au bureau de poste de Taravao aurait fait état, selon nos informations, d’une “présomption de détournement de fonds” estimé à ce jour à 17 millions de francs. Toujours selon les informations recueillies, le responsable de l’agence et également délégué syndical serait au centre de cette affaire.

Un coffre-fort presque vide Le 3 septembre dernier, “un contrôle inopiné” est effectué au bureau de poste de Taravao. C’est une opération de “routine” mais également une vérification “surprise” menée au sein de plusieurs bureaux de poste de Polynésie.

Mais sur place, les contrôleurs ne peuvent pas accéder au coffre-fort en raison de l’absence du responsable du bureau de Taravao, seule personne à avoir les clefs. Contacté à maintes reprises par ses collègues de travail, Emmanuel Nauta n’aurait jamais répondu à leurs coups de fil.



Le lendemain, les contrôleurs retournent à Taravao et constatent encore que le responsable du bureau de poste est toujours absent. Et à leur grande surprise, ils se voient remettre “en main propre un trousseau de clefs par un de leurs clients” à l’ouverture de l’établissement par “la fenêtre des boîtes postales”. Il s’agit des clés du coffre-fort.

À l’ouverture de ce dernier, les contrôleurs auraient constaté que le coffre était “pratiquement vide (…) il manque des coupures”. Selon nos informations, le montant théorique du stock ne correspondait pas à l’argent réellement présent. Un constat aurait été établi par les contrôleurs.

Deux enquêtes en cours



Selon nos informations, une plainte devrait être déposée si les enquêtes confirment la disparition des fonds.

Un mois après la découverte du coffre-fort vide, aucune décision officielle n’a été communiquée aux salariés ni aux instances représentatives du personnel. Et d’après les témoignages recueillis, cette absence de communication entretiendrait “un climat d’incompréhension et de suspicion autour de la gestion de ce dossier”.

Les salariés s’interrogent sur l’équité de traitement de la direction et sur sa volonté de faire toute la lumière sur cette affaire.



Rappelons qu’en 2022,



Rappelons par ailleurs que le responsable de l’agence de Taravao est également délégué syndical et qu’il bénéficie, à ce titre, d’une protection particulière en matière de licenciement. Suite à ce constat, deux enquêtes seraient actuellement en cours dont “une interne” à Fare Rata. Le responsable de l’antenne de Taravao a été convoqué à un entretien préalable le 18 septembre dernier. Il a été reçu par le directeur des ressources humaines, Christian Maraetefau, et le chef du département Maîtrise des risques, Christopher Ienfa.Selon nos informations, une plainte devrait être déposée si les enquêtes confirment la disparition des fonds.Un mois après la découverte du coffre-fort vide, aucune décision officielle n’a été communiquée aux salariés ni aux instances représentatives du personnel. Et d’après les témoignages recueillis, cette absence de communication entretiendrait “un climat d’incompréhension et de suspicion autour de la gestion de ce dossier”.Les salariés s’interrogent sur l’équité de traitement de la direction et sur sa volonté de faire toute la lumière sur cette affaire.Rappelons qu’en 2022, Christian Maraetefau, Emmanuel Nauta et certains de leurs collègues avaient bénéficié des indemnités de congés payés que la direction de Fare Rata avait ensuite considérées comme étant une “irrégularité”. En 2025, le directeur des ressources humaines remet le couvert et est convoqué par la direction générale pour un “entretien préalable à une éventuelle sanction pouvant aller jusqu’au licenciement pour motif personnel”. Et au final, il en est ressorti avec un avertissement. Et aujourd’hui, c’est lui qui reçoit Emmanuel Nauta dans le cadre de cette affaire.Rappelons par ailleurs que le responsable de l’agence de Taravao est également délégué syndical et qu’il bénéficie, à ce titre, d’une protection particulière en matière de licenciement.

Rédigé par Vaite Urarii Pambrun le Lundi 19 Octobre 2026 à 20:19 | Lu 1687 fois



